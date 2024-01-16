泳壇新星︱聖若瑟泳將目標3年後亞運為港爭光　港隊新星靠一句座右銘激勵自己

▲ 就讀聖若瑟書院的港隊游泳新星徐奕祺，以3年後參加亞運的目標進發。

【聖若瑟書院/尖子/徐奕祺/學界/中西區名校/游泳港隊】位於中西區的男校聖若瑟書院（St. Joseph's College）於學界賽事屢獲殊榮，多年來培育不少運動精英，遠有舊生方力申代表游泳港隊參加奧運，近至風帆小子徐清然在杭州亞運風帆比賽中奪得銅牌。而聖若瑟書院亦正醞釀一顆未來泳壇新星，他就是以28.76秒刷新學界男子B Grade 50米蛙泳紀錄的徐奕祺（Casper），已在港隊受訓的他，擁有宏大的理想，目標是衝擊3年後的亞運為香港爭光！

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現就讀中四的Casper，除了參加亞運的目標外，心中更有一個「假想敵」，就是師兄麥世霆。兩人本是同根生，麥世霆同樣游蛙式，更是世青第一，而在學界B Grade 50米蛙泳中徐奕祺已打破對方紀錄。他坦言想在學界100米、200米蛙泳再破對方紀錄，

他是好隊友及好對手，所以我要超越他，當成假想敵，將自己的PP（最佳個人紀錄）不停推上去，才會有訓練的方向。

▲ 徐奕祺感謝聖若瑟的培育，令他在游泳方面能夠盡情發揮。（林綺虹攝）

從元朗屋邨小學升讀聖若瑟

出身自元朗某小學的徐奕祺，因為在學界游泳比賽中表現亮眼，所以獲聖若瑟書院看中招攬。他從未想過由屋邨小學能夠進入中西區名校，他感謝學校對他在游泳上的支持與鼓勵，功課量適中，他能夠在課餘時完成，而且在長假期老師會為他們額外補課，因此他更要為學校爭光，

令全香港認識到聖若瑟，若瑟夫的精神，信念如一，唯有若瑟，這8個字，是表達了聖若瑟團結及齊心面對困難的精神。

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徐奕祺以何詩蓓為目標

徐奕祺表示現在除了上學，所有時間都放在游泳上，他更向TOPick記者公開他的時間表：清晨5時半練水，7時半返學，放學後跟隨港隊訓練，晚上7時完成訓練後回家吃晚飯，9時半上床就寢。刻板和刻苦的生活令他一度想過放棄，但在父母的鼓勵下轉換了心態，將游泳當成目標，努力向前衝，他更以全職運動員之路進發。

好似何詩蓓可以去亞運、奧運、世界大型比賽參賽。

▲ 徐奕祺以「失敗是成功之母」作為自己的座右銘。

座右銘：失敗是成功之母

比賽總有輸贏，不會每場都取得勝利。Casper坦言早已習慣失敗，因此他在抗壓力和抗逆力上心理質素皆相當高，現在就算輸掉比賽都不會失落太久，更以「失敗是成功之母」作為自己的座右銘，「每當我失敗，遇到挫敗的時候，我都會諗起我的座右銘，幫自己打氣。」而這句說話也正是Casper父母的教導。

▲ 徐奕祺以「失敗是成功之母」的座右銘勉勵自己。（林綺虹攝）

有其父必有其子，Casper的爸爸本身是業餘足球員，從小他就跟爸爸學踢波，運動種子從此種下，到後來其游泳成績愈來愈好，才決定朝這方面發展，

游泳訓練了我的毅力，因為練水時間長，又要早水，又要晏水，還有體能，所以令我在其他方面上不會輕易放棄，努力堅持到底。

他感謝學校、校長、港隊教練及泳隊負責老師，「如果當初沒有加入聖若瑟，就沒有現在的我，所以我會繼續努力向着我的目標進發，報答他們。」他希望能夠在泳場上能夠遇上偶像中國隊泳將覃海洋，在戰場上一分高下，未來會積極練水，努力為3年後的亞運備戰。

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記者：陳麗薇