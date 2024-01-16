  • 19°C
香港時間 : 2024116日 (週二) 20:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

泳壇新星︱聖若瑟泳將目標3年後亞運為港爭光　港隊新星靠一句座右銘激勵自己

升學教育 19:12 2024/01/16

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

就讀聖若瑟書院的港隊游泳新星徐奕祺，以3年後參加亞運的目標進發。

【聖若瑟書院/尖子/徐奕祺/學界/中西區名校/游泳港隊】位於中西區的男校聖若瑟書院（St. Joseph's College）於學界賽事屢獲殊榮，多年來培育不少運動精英，遠有舊生方力申代表游泳港隊參加奧運，近至風帆小子徐清然在杭州亞運風帆比賽中奪得銅牌。而聖若瑟書院亦正醞釀一顆未來泳壇新星，他就是以28.76秒刷新學界男子B Grade 50米蛙泳紀錄的徐奕祺（Casper），已在港隊受訓的他，擁有宏大的理想，目標是衝擊3年後的亞運為香港爭光！

最新影片推介:

童學園
小一派位︱2024/25年度小一統一派位填表攻略　校長教3招部署增入心儀校機會

現就讀中四的Casper，除了參加亞運的目標外，心中更有一個「假想敵」，就是師兄麥世霆。兩人本是同根生，麥世霆同樣游蛙式，更是世青第一，而在學界B Grade 50米蛙泳中徐奕祺已打破對方紀錄。他坦言想在學界100米、200米蛙泳再破對方紀錄，

他是好隊友及好對手，所以我要超越他，當成假想敵，將自己的PP（最佳個人紀錄）不停推上去，才會有訓練的方向。

徐奕祺感謝聖若瑟的培育，令他在游泳方面能夠盡情發揮。（林綺虹攝）

從元朗屋邨小學升讀聖若瑟

出身自元朗某小學的徐奕祺，因為在學界游泳比賽中表現亮眼，所以獲聖若瑟書院看中招攬。他從未想過由屋邨小學能夠進入中西區名校，他感謝學校對他在游泳上的支持與鼓勵，功課量適中，他能夠在課餘時完成，而且在長假期老師會為他們額外補課，因此他更要為學校爭光，

令全香港認識到聖若瑟，若瑟夫的精神，信念如一，唯有若瑟，這8個字，是表達了聖若瑟團結及齊心面對困難的精神。

點擊圖片放大
+9
+8

徐奕祺以何詩蓓為目標

徐奕祺表示現在除了上學，所有時間都放在游泳上，他更向TOPick記者公開他的時間表：清晨5時半練水，7時半返學，放學後跟隨港隊訓練，晚上7時完成訓練後回家吃晚飯，9時半上床就寢。刻板和刻苦的生活令他一度想過放棄，但在父母的鼓勵下轉換了心態，將游泳當成目標，努力向前衝，他更以全職運動員之路進發。

好似何詩蓓可以去亞運、奧運、世界大型比賽參賽。

徐奕祺以「失敗是成功之母」作為自己的座右銘。

座右銘：失敗是成功之母

比賽總有輸贏，不會每場都取得勝利。Casper坦言早已習慣失敗，因此他在抗壓力和抗逆力上心理質素皆相當高，現在就算輸掉比賽都不會失落太久，更以「失敗是成功之母」作為自己的座右銘，「每當我失敗，遇到挫敗的時候，我都會諗起我的座右銘，幫自己打氣。」而這句說話也正是Casper父母的教導。

徐奕祺以「失敗是成功之母」的座右銘勉勵自己。（林綺虹攝）

有其父必有其子，Casper的爸爸本身是業餘足球員，從小他就跟爸爸學踢波，運動種子從此種下，到後來其游泳成績愈來愈好，才決定朝這方面發展，

游泳訓練了我的毅力，因為練水時間長，又要早水，又要晏水，還有體能，所以令我在其他方面上不會輕易放棄，努力堅持到底。

他感謝學校、校長、港隊教練及泳隊負責老師，「如果當初沒有加入聖若瑟，就沒有現在的我，所以我會繼續努力向着我的目標進發，報答他們。」他希望能夠在泳場上能夠遇上偶像中國隊泳將覃海洋，在戰場上一分高下，未來會積極練水，努力為3年後的亞運備戰。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

１月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

記者：陳麗薇

相關文章

【中一面試】中一面試前必睇攻略 聖若瑟書院校長教爭取臨場表現分
18:41 2023/02/23
【中一面試】中一面試前必睇攻略 聖若瑟書院校長教爭取臨場表現分
尖子透視︱出戰杭州亞運勇奪銅牌　聖若瑟風帆小子鄭清然盼登奧運頒獎台
18:02 2023/11/09
尖子透視︱出戰杭州亞運勇奪銅牌　聖若瑟風帆小子鄭清然盼登奧運頒獎台
升中面試︱聖若瑟升中簡介會逾千人參與　有內地家長查詢到港升學事宜
16:25 2023/11/27
升中面試︱聖若瑟升中簡介會逾千人參與　有內地家長查詢到港升學事宜

你可能感興趣

【中一面試】中一面試前必睇攻略 聖若瑟書院校長教爭取臨場表現分
18:41 2023/02/23
【中一面試】中一面試前必睇攻略 聖若瑟書院校長教爭取臨場表現分
尖子透視︱出戰杭州亞運勇奪銅牌　聖若瑟風帆小子鄭清然盼登奧運頒獎台
18:02 2023/11/09
尖子透視︱出戰杭州亞運勇奪銅牌　聖若瑟風帆小子鄭清然盼登奧運頒獎台
升中面試︱聖若瑟升中簡介會逾千人參與　有內地家長查詢到港升學事宜
16:25 2023/11/27
升中面試︱聖若瑟升中簡介會逾千人參與　有內地家長查詢到港升學事宜
家庭教育 中小學教育 聖若瑟書院 運動員 游泳 方力申 何詩蓓 運動 運動 中西區

最高瀏覽

【日本撞機】國泰與大韓航空客機新千歲機場相撞　縱橫遊直擊事發一刻：幸運沒人受傷
【日本撞機】國泰與大韓航空客機新千歲機場相撞　縱橫遊直擊事發一刻：幸運沒人受傷