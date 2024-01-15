【垃圾徵費】環保署公布1.26起銷售指定袋商戶　涵蓋超市便利店藥房【附名單】

▲ 約3,000零售點1月下旬起售指定垃圾袋，涵蓋20零售商及數百藥房。（資料圖片)

即將在4月1日起實施垃圾徵費，近日成為熱議話題，不少市民關心何處購買指定垃圾袋。環保署今晚（15日）公布，涵蓋超級市場、便利店、藥房及網上平台，共20個零售商及數百間藥房，共約3,000個零售點的指定垃圾袋零售網絡，包括百佳、惠康、吉之島、一田、7-Eleven、Circle K、HKTVmall，甚至外賣平台foodpanda等。各零售點及網上平台將於1月下旬至2月期間，開始銷售不同容量的指定袋和指定標籤。其中Circle K最快在1月26日起開售。

售賣指定垃圾袋的授權零售點有2類：

1. 提供一袋兩用

其中18間零售商及指定藥房，在銷售指定袋同時，可於收銀處銷售「散裝單個」指定袋代替塑膠購物袋，以達致「一袋兩用」之效。即是市民購物時，可選擇使用自備購物袋，或以最少1元購買由商戶提供的塑膠購物袋，如今更可以用法定售價，購買指定袋盛載貨品，回家後更可用作盛載垃圾。

這些零售商包括：7-Eleven、Circle K、惠康、3hreeSixty、Market Place、日本城、百佳超級市場、華潤萬家、AEON、AEON Supermarket、Mono Mono、Living Plaza、DAISO JAPAN、HKTVmall、foodpanda、實惠、一田百貨、永安百貨，以及數百間指定藥房。環保署表示，目前仍在處理授權申請，暫時公布50間藥房名單，會盡快完成審批程序再公布。

2. 未能提供一袋兩用

有2間零售商只提供銷售指定袋，不設售賣「散裝單個」指定袋。包括：759阿信屋、city'super。

環保署表示，已經與主要連鎖零售商簽訂合約，各零售點及網上平台將於1月下旬至2月期間，開始銷售不同容量的指定袋和指定標籤。各零售點的詳情今日已上載至垃圾收費專題網頁，將會適時更新。

逾6千機構申請大量採購包括物管清潔

為方便住宅的居民組織、業主立案法團、物業管理公司或清潔公司，以及其他工商機構等大批量採購指定袋和指定標籤，環保署於去年年底開始接受批量採購申請。截至1月中，環保署已收到約6,300個申請，申請機構主要包括物業管理公司（約佔6成）及住宅居民組織或業主立案法團（約佔1成多）；而清潔公司、餐飲業處所、酒店、社會服務機構及學校等各佔2%至3%。環保署已接近完成審核相關申請並開始陸續為有關機構開立網上帳戶，讓他們可在環保署的網上平台直接訂購指定袋和指定標籤，以應付其日常營運需要。

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環保署發言人表示，有興趣申請開立批量採購帳戶的機構，可在垃圾收費專題網頁下載申請表格。環保署會盡快處理其申請，為落實垃圾收費做好準備。此外，由於預計批量採購帳戶的數目會陸續增加，環保署亦鼓勵已開立網上帳戶的機構盡早訂講指定袋和指定標籤。

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責任編輯：吳雋妍