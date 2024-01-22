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【安老服務】房協夥同私人機構推中產安老院　理髮按摩服務俱全月租2萬多元 【即睇環境】

社會 00:00 2024/01/22

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

項目設有雙人房及4人房，房間有音響及電視。 (王韻青攝)

房協位於紅磡的第3個「長者安居樂」住屋項目「豐頤居」於去年1月落成，當中大部分單位已成功招租。除了住宅單位外，房協亦與私人機構合作，於項目3-5樓營運兩層共60個床位的安老院，並連同附設的醫療及復康中心。安老院於本月獲發牌，預計首名長者1-2月可以入住。

安老院宿位的每月收費介乎2萬1千至2萬4千元不等，並附加3-6千元的護理費，設有電視、音響、廣闊大廳以及理髮房等設備。項目負責人陳碩輝表示，項目定位是中產長者的安老院，希望透過打造廣闊生活空間，為長者提供有別於傳統安老院選擇。陳表示，這類新式安老院於市場選擇不多，對入住率有信心，亦希望瞄準未來二至三十年，教育及經濟程度高「新生代長者」客群。

品牌名為「進優生活」的安老院，設於「豐頤居」3樓及5樓的房型，全院設有共60個宿位、分別有雙人房、相連二人房、以及六人房三種房型，其中二人房適合夫妻同住、6人房可供需要重度護理的長者，作集中照顧之用。每個房間均設有包括呼叫功能的智能系統、獨立洗手間及電視等設備，部分房間可以遠眺紅磡一帶景色。安老院按社署要求，設有2間隔離房間、護士站、以及輔助浴室等。部分豐頤居的長者，如有臨時醫療需要，可短暫入住。陳碩輝表示，長者普遍可以入住4-8個星期。

全院總樓面面積為1萬8千平方呎，人均面積達25平方米，較政府規定人均9平方米大。項目為營造有別於傳統安老院的風格、採用北歐形式的設計、設有廣閣大廳和電視、壁爐、以及理髮房間等。陳碩暉表示，考慮到不少長者有理髮的需求，特意設計理髮房間，會定期安排義剪團隊，如長者希望邀請自費的髮型師剪髮，院舍可以協助安排。

進優生活行政總裁陳碩暉表示，希望為長者提供廣闊生活空間，有如家中一樣，亦希望打造酒店式的氛圍。機構表示，提供長者可以自選加購的髮型師服務，是希望改變傳統安老院長者的既定生活模式，「不是單純是安老、而是生活，安老院活動不限於過往單向式的義工表演，例如長者可以開班教寫書法、玩木棋、老人家可以add on比錢買剪頭髮、美容以及按摩的service」。

價錢方面，2人房的收費為2萬4千元、6人房的收費則為2萬1千8百元，並附設3千2百元的服務費，如需要特別護理，服務費會增至6千6百元。陳相信，二萬多元的價錢於市場上有競爭力，「不只是中高產的長者可以負擔」。他指同類項目於香港數目不多，對收客有信心，希望可以盡快達到收支平衝。

進優生活於1月中旬獲發安老院牌照，現已接受申請入住，以先到先得為主，並沒有設定豐頤居住戶及街客的入住比例。陳表示，會了解每位申請者的需要，包括長者入住的意願。陳碩暉透露，有部分豐頤居的客人已表示親屬有意人住，相信第一個客人於本月或2月可以入住。至於人手方面，院舍人手約30個，當中20人是前線人員，由於入住長者有一定照顧自己的能力，招聘會較傳統安老院容易。

首次於房協長者屋營運安老院。陳碩暉表示，新生代的長者壽命很長、考慮護理及生活環境可能想十幾二十年，而教育水平高、健康好、甚至經濟富裕的長者，可能需要傳統安老院以外的選擇，希望打入相對奢侈的市場。他亦指，預料未來二十至三十年「新生代長者」的市場，有很大安老需求的缺口，對市場需求有信心。

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記者：陳展棋

 

 

 

 

 

 

 

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