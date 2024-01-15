【圖書下架】公共圖書館藏書按年減逾3.3萬本　外借書籍數目10年大減逾5成

▲ 根據《香港統計月刊》最新數據，2022年的圖書館館藏按年減約65,878項。（資料圖片）

《香港國安法》生效後，公共圖書館多次下架敏感書藉。政府統計處今日（15日）出版2024年1月號《香港統計月刊》，發現2022年的圖書館館藏按年減約65,878項，其中單計書藉，按年減約33,566本。圖書館的外借書籍數目同樣錄跌幅，較10年前大減逾5成。

根據《香港統計月刊》最新數據，公共圖書館館藏數目繼2020年錄跌幅，並在2021年回升後，2022年再度下降。2022年館藏數目為約1514.7萬項，按年減約65,878項；其中單計書藉，有約1340.7萬本，按年減約33,566本；單計多媒體資料，則有約174萬項，按年減約32,312項。

另外，圖書館外借書籍數目同樣錄跌幅，2022年外借書藉數目僅約2354.3萬本，不但按年減約469.7萬本，更較10年前的約5,330.3萬本，減少約2,976萬本，跌幅超過55.8%。圖書館外借多媒體資料數目亦下跌，由2021年的約67.7萬項，減至2022年的約52萬項，按年跌23.2%，若與10年前的239.7萬項比較，跌幅更高達78.3%。

政府統計處在《月刊》表示，外借書籍數字下降原因包括愈來愈多讀者因閱讀環境改善而直接在圖書館閱讀、學校因擁有自己圖書館館藏導致集體借閱服務需求下降，2020至2022年的使用情況則同時受新型肺炎疫情影響。

至於外借書籍分類，2022年有76.2%為中文書，當中約38.0% 的屬語言學及文學，當中以小說最受歡迎，佔外借中文書總數的15.2%。至於英文書籍，以兒童圖畫書最受歡迎，佔28.0%，其次是兒童小說和語言學，分別佔17.4%和15.0%。

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記者：梁薾心