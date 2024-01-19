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及早發現乳癌初期症狀 化療非必要 基因檢測助評估化療效益

特約 00:00 2024/01/19

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乳癌是香港女性的頭號殺手，近年患者個案上升更趨向年輕化，大部分個案發生在40至59歲的女性身上。根據香港癌症資料統計中心2023年公布數據顯示，2021年本港有5,565宗入侵性乳癌新症，即平均每日有15名女性患者確診，當中逾7成患者在確診時屬乳癌初期階段。大眾以為乳癌患者切除腫瘤後，必需接受化療，但隨着醫學進步，在擬定乳癌術後輔助治療前，可先為有乳癌初期症狀的患者進行乳癌基因檢測，不但可預測復發機率，而且能評估化療對患者的效益，令患者避免過度治療，減低承受副作用的折磨及心理負擔。

常見的乳癌初期症狀

及早發現乳癌初期症狀尤為關鍵，可以提高治療的成功率。乳癌初期症狀可以有多種表現，以下是常見的症狀：

一‧乳房出現腫塊或硬塊，是乳癌初期症狀之一。

二‧乳頭的異常變化也是乳癌初期症狀的重要指標，乳頭凹陷或變形、出現異常的分泌物等症狀，都有可能與乳癌相關。

三‧乳房皮膚起皺或凹陷，都有機會是乳癌初期症狀。

四‧乳房有不尋常而持續的疼痛，亦是乳癌初期症狀的警號。

五‧淋巴腫脹亦有機會是乳癌初期症狀，乳癌會影響腋下的淋巴結，令腋下淋巴出現腫脹或有硬塊。

婦女要定期自我檢查乳房，若出現以上的乳癌初期症狀，要盡快找醫生作詳細檢查。乳癌最常見的類型有乳管癌和乳葉癌，成因與遺傳、生活及飲食習慣等有關，家族中有乳癌病史屬高危群，宜提高警覺，建議要更早及較密集的乳房檢查，一旦發現有以上的乳癌初期症狀，便要及早求醫。乳癌分為0至4期，0期即原位癌，入侵性乳癌可分為1至4期，而常見的乳癌初期治療方案包括外科手術、電療、化療、荷爾蒙治療、標靶治療和免疫治療。

婦女應該定期進行自我乳房檢查，注意乳房有否出現異常症狀。

選擇合適乳癌初期治療方案

化療是乳癌中普遍的治療方案，卻有機會出現不同程度的副作用，包括噁心、腹瀉、脫髮等症狀，影響患者的日常生活，加重其家人照顧上的負擔，由生活、社交以至職場上都對乳癌患者帶來影響。其實化療非必然，根據大型研究所得，絕大部分乳癌初期患者都不能從化療中取得額外獲益，而每10個乳癌初期患者只有2個能在接受化療後得到額外獲益。幸好，現有嶄新的醫療技術，可讓乳癌初期患者在切除腫瘤後，接受乳癌腫瘤基因檢測，可預測乳癌復發率同評估化療效益，以協助醫生更精準、有效地定下後續的乳癌治療方案。

安可待®乳癌腫瘤基因表現檢測 獲國際一級認證

市面上有不同品牌的乳癌基因檢測，為了獲得最佳治療，必需選擇獲國際醫療指南推薦的品牌。安可待®腫瘤基因表現檢測（Oncotype DX® Breast Recurrence Score），獲得各大國際臨床醫療指南的一致推薦，是擁有臨床證據最多及榮獲最高Level 1A等級認證的乳癌腫瘤基因檢測。2023美國乳癌醫學指南(NCCN)將Oncotype DX®安可待®列為「首選」，且是唯一可預測化療效益的乳癌腫瘤基因檢測，「強烈建議Strongly consider」醫生可為合適的早期乳癌患者，選擇 21-gene RT-PCR assay (即OncotypeDX安可待®)基因檢測，用以評估免化療的可能性。現時全球有超過100萬乳癌患者完成了安可待®乳癌腫瘤基因表現檢測。安可待®乳癌腫瘤基因表現檢測的報告能得出三項重要資訊，包括復發指數、乳癌復發風險以及化療效益率。醫生可根據檢測結果為病人制定最合適的治療方案，減低患者承受因化療而帶來的副作用及影響。

乳癌腫瘤基因檢測 免卻不必要化療

乳癌腫瘤基因檢測對乳癌初期治療有莫大幫助，只要符合臨床條件，包括荷爾蒙受體呈陽性（HR+）、人類表皮生長因子受體2呈陰性（HER2-），以及不超過3個淋巴結的乳癌初期患者，就適合進行乳癌基因檢測。乳癌初期患者經手術切除腫瘤後，將腫瘤組織樣本送往美國實驗室進行測試，只需約7至10個工作天，檢測結果中包含復發指數，提供報告得出一個介乎0至100的數值，數值介乎0至25，代表除了荷爾蒙治療外，患者未能從化療中獲益；而數值介乎26至100，代表患者接受荷爾蒙治療外，同時亦有較大機會可於化療中獲益。而檢測結果有助醫生獲得全面數據作參考，為乳癌初期患者制定最合適的乳癌治療方案。

乳癌腫瘤基因檢測有助早期治療，乳癌初期症狀識別相當重要，如果注意到出現症狀，應立即諮詢醫生進一步評估及診斷。若發現乳癌初期症狀，可與醫生商討是否適合進行乳癌腫瘤基因檢測。

若想了解更加有關安可待®乳癌腫瘤基因表現檢測的資訊，請瀏覽：https://oncotypedxhk.com/

(特約)