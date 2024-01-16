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嬰兒猝死丨台1個月大女嬰飲奶後睡覺 父醒來驚見女兒全身癱軟嘔奶窒息亡【附5招防嘔奶猝死方法】

新手爸媽 10:11 2024/01/16

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台灣新北市一名1個月大女嬰疑因睡夢中嘔奶窒息，送院搶救後宣告不治。(iStock圖片)

台灣新北市萬里區發生一宗嬰兒猝死意外，昨日中午一名1個月大女嬰，被父親發現全身癱軟、失去意識，緊急送往基隆長庚醫院搶救後，延至下午1時宣告不治。據報事發前女嬰父親餵完奶後，父女雙雙在臥室睡覺，女嬰母親則外出，直到1個多小時後，父親醒來發現女嬰昏迷不醒，院方初步推斷疑為睡覺時嘔奶引致窒息，詳細情況仍待警方進一步釐清。

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為何嬰兒會吐奶？

嬰兒睡覺時發生吐奶窒息引致死亡的意外時有發生，為何嬰兒會吐奶，主要原因是當嬰兒哭或喝奶太急，都會將較多的空氣吞進胃內。吃奶後，奶會跟隨著胃內空氣吐出。一般吐奶並不代表嬰兒有病或不舒服，亦不會影響他的健康，家長無須過份擔心。

部分嬰兒在飲奶後一小時才吐奶，原因是嬰兒的食道和胃之間有一個幽門，其功能還未發育成熟；吃奶後，幽門暫時不能夠緊密地關閉，所以每當寶寶吃得太飽、用力活動或仰睡時，奶便容易地由胃倒流出來。當嬰兒長大，這情況會漸改善。

TOPick綜合衞生署家庭健康服務資料，拆解5招防止吐奶窒息的方法。

1.奶咀開孔大細要適中，讓奶慢慢地滴出。

2.餵奶時，奶咀內要充滿奶，以免令寶寶吸入空氣。

3.不要待寶寶很肚餓時才餵，以免寶寶吃得太急，吞太多空氣進入胃部。

4.千萬不要強迫寶寶完成整支奶，如果寶寶停止吸啜，吐出奶嘴或乳頭、又或睡著了，便表示他已經飽了，不用繼續餵。

5.增加掃風的次數，不要待寶寶一口氣地吃完奶才掃風。如果寶寶是吃母乳的，你可以待寶寶吃完一邊乳房後，幫他掃一次風。

由於很難完全避免嬰兒吐奶，不過爸爸媽媽可以用以上方法來幫寶寶減少吐奶的次數。

嬰兒很難才能夠掃風怎辦？

有逾廿年陪月經驗的金牌陪月員李素珍（珍姐）過往接受TOPick訪問亦對新手爸媽提醒，不論是餵配方奶粉或餵母乳，均須為嬰兒掃風，否則嬰兒有機會出現吐奶引致窒息的風險。

對於部分嬰兒很難才能掃風，有時掃風超過10分鐘，嬰兒也未必能夠吐出氣來，爸媽可以把嬰兒抱直，千萬不要立即把他放平，以減低奶從胃倒流的機會。

若嬰兒吃完奶後馬上睡覺的話，可將床頭部份的床褥墊高，將寶寶頭部及上身墊高一些，亦可減低吐奶的機會。

不過，千萬不要用枕頭墊高頭部，因為這樣不但不能減低吐奶的機會，反而有機會引致寶寶窒息。

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責任編輯︰王明芳

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