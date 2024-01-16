【兩地通關】李家超：已與內地商討延長口岸運作時間　目前進展順利雙方態度積極

▲ 行政長官李家超。（王韻青攝）

行政長官李家超今日（16日）出席行會前見記者。

元旦日大批內地旅客跨年後滯留香港，有議員提出增設更多24小時開放口岸。李家超指港府已積極與內地討論，特別是在一些會吸引大量旅客往返的日子，考慮如何開通更多24小時開放口岸，或延長口岸運作時間。港府亦正研究延長交通服務時間，配合內地通關時間延長，幫助兩地旅客在大型日子過關更加方便。他指目前進展順利，雙方態度積極，當有進一步細節將會向公眾公布。

至於如何增加來港旅客，坊間提出一簽多行等方案，政府亦正與內地相關單位探討可行性及實際操作，希望可盡快與內地單位達成共識。

垃圾徵費將於4月1日實施。李家超指有聆聽到不同意見，港府必須要清楚列明垃圾徵費的執行細節。第二，教育講解宣傳工作必須「不斷做、大量做、持續做」，相信將是港府今年的重要工程。他又預料在執行過程中，或會不時浮現新問題，故他已要求環境局將執行細節清晰告知市民，資訊要簡潔鮮明，「入到民心，入到屋企」。

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記者：黃穎津