垃圾徵費丨$900買廚餘機剩餸3小時攪碎成泥　港媽大讚5個優點：環保又慳錢

▲ 港媽$900買廚餘機，剩餸3小時攪碎成泥，大讚5個優點。

政府將於4月1日起實施垃圾徵費，家居垃圾須使用指定收費垃圾袋包妥後才可棄置。近日有港媽花約900元購入一部廚餘機，實測3小時便能將剩菜、魚骨等攪碎成泥，她又列舉廚餘機5個優點，大讚環保又慳錢。

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有網民於討論區「親子王國」發文，指最近一直心思思想購買廚餘機，但奈何價錢較貴，市面有行貨售價超過4,000元。日前她在內地二手物品交易平台「閑魚」發現一部人民幣800元（約900元港元）的全新廚餘機，然後便立即相約賣家在關口交收。

廚餘機的說明書又聲稱可處理雞鴨魚骨、海鮮貝殼，但不包括豬筒骨、牛T骨、塑膠及非食物垃圾，亦不建議連同湯汁油水倒入。樓主當日將兩人分量的廚餘，包括餸頭餸尾、魚骨、魚頭、魚腩、梨核等放進機內實測，廚餘會先加熱拱乾至攝氏126度，然後攪碎成泥，可用於種花。

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樓主逐一分享廚餘機的優點，指機身「唔算好大部」，長闊高為25x25x40厘米，重8.5公斤，而且耗電量低，加熱時電功率為700W，平均150W，每月電費約20至30元。

另外，廚餘機的操作音量不算大，樓主形容「洗碗碟機潑水聲仲大過佢」；處理過程有少許粟米芯的味道，但可接受；而機背底有兩個洞口用於排氣，「都幾熱下」。

樓主提到，經處理的廚餘夠乾身，不過可能因為廚餘中有煎魚，所以油分較多。而廚餘機亦不難清潔，用水冲乾淨即可。不過由於廚餘機採用三腳扁頭插，需自行換成香港的方頭插。

她表示，出於環保和慳錢的考慮購買廚餘機，指將廚餘壓縮後，可以儲存起來，「垃圾袋唔使晚晚清」、「唔使即日因為有濕廚未滿而掉」。

帖文引起網民討論，有使用過廚餘機的網民分享經驗，「我屋企都係用呢部，香港行貨，用咗年幾，好幫到手」、「用緊時因為佢會整熱啲廚餘令啲水份蒸發，所以會有啲煮食物嘅香味」，亦有不少人留言，「佢用嚟應付膠袋費可能有用既，畢竟將廚餘大幅度縮細」、「多謝樓主分享，為環保出一分力」。

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責任編輯：王明芳