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幼童感染流感重症個案引關注　團體呼籲及早接種疫苗預防

醫健人物 10:33 2024/01/16

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近月錄得多宗幼童感染流感後出現嚴重併發症個案，情況令人憂慮。有醫生指出，根據以往冬季及夏季流感數據，17歲以下群組因流感入院率亦較其他年齡層高，故呼籲市民及早接種流感疫苗，預防感染。有家長早前參與噴鼻式流感疫苗接種計劃，指自己曾經「中招」，擔心會傳染給小朋友，加上小朋友臨場可能多變化，故選擇噴鼻式流感疫苗，可以無痛的方法接種。

本港一般流感基線水平為9.21%，惟根據最新監測數據顯示，截至2024年1月10日，流感陽性為11.77%，即已超越基線水平，其中甲型（H3）流感流行病毒株佔整體病例近八成。呼吸系統科專科醫生曹忠豪醫生指出，接種流感疫苗是預防感染的有效方法之一。但根據衞生署數據顯示，本年度季節性流感「疫苗資助計劃」推行至少三個月，在高危群組中，18歲以下學童接種率仍然不足，再加上近月多宗兒童感染流感重症個案均沒有接種流感疫苗，情況引人關注。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷醫生指出，目前治療流感方法，可以服用由醫生處方的抗病毒劑，以減輕病情和縮短患病時間。患者亦需要有充足休息和多喝水。

▲左起︰香港惠澤長者基金主席、疫苗學堂召集人麥肇敬醫生、呼吸系統科專科醫生曹忠豪醫生、感染及傳染病科專科醫生曾祈殷醫生。

三款疫苗供選擇

不過，預防勝於治療，高危一族應及早接種疫苗預防。曾醫生指出，市面上有三款流感疫苗選擇，包括：滅活流感疫苗、重組流感疫苗及減活流感疫苗。他解釋，三款成份不同，滅活流感疫苗含有已滅活病毒，重組流感疫苗含有利用基因重組技術製造的血球凝集素，是一種流感病毒表面抗原。至於減活流感疫苗含有已弱化病毒，並透過噴鼻接種，模仿經鼻子感染的自然過程。因此，有可能使身體誘發更強和更持久的免疫保護。

曾醫生補充，三款都是有效的疫苗，適用人士有一些不同；滅活流感疫苗及重組流感疫苗是透過肌肉注射，分別適用於六個月以上及18歲或以上的人士。至於減活流感疫苗是透過噴鼻接種， 適用年齡為2至49歲。

▲三歲的暖暖示範接種噴鼻式流感疫苗。

家長：自己中招 擔心傳染給小朋友

疫苗學堂，香港惠澤長者基金及蘇浙滬醫療中心早前捐出120支噴鼻式流感疫苗予香港聖約翰救傷隊各級人員、退休人員及其家屬；以及年齡介乎2至12歲幼稚園及小學學童接種。盧生早前陪同小朋友參與該計劃，他指出，自己早前曾經感染流感，十分擔心會傳染給小朋友。因此，便報名參與免費噴鼻式流感疫苗接種。

香港惠澤長者基金主席、疫苗學堂召集人麥肇敬醫生指出，單憑社區組織的力量，不足以應付需求。要有效提升大眾對流感疫苗接種的認識，需要多方配合。他呼籲當局加強推廣流感疫苗接種，而且流感疫苗不單止有針劑，如果擔心打針，亦有噴鼻式可以選擇。

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