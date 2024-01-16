小一數學題丨10人巴士坐7人剩多少座位？ 答2或3竟全錯【附老師親解正確答案】

小一數學題能有多難，不用想都知答案，若你真的這麼想，那就大錯特錯。內地早前有家長分享一條小一數學考試題，題目為巴士載客10人，7人上車後，車上還剩幾個座位？看似一條簡單的運算題，沒想到竟考倒全班50名學生，答案曝光後更引發網友熱議，大呼「懷疑人生」。

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經常分享親子育兒話題的搜狐號《小哈談教育》日前發文，稱內地一名家長分享小學一年級的數學考試題，題目為「這輛車還空多少個座位」，旁邊配上一幅圖畫，當中有一架公車，標註「限載10人」，排隊7人。全班大部分學生回答「10-7=3」，亦有部分心水清的學生將司機計算在內，回答「10-8=2」，然而結果全部答案被老師打個大交叉，扣3分。

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家長對此相當不解，於是老師事後解釋，這題非單純的減法，由於車上10人，須先把司機算進去，但由於司機非乘客，故此正確答案為「9-7=2」。

然而這個答案令不少家長認為這是老師的套路，「錯不在孩子，錯在老師」，而分享此題的家長，孩子原本能取得100分，後來因為這題被扣3分，未能取得滿分，大感「難以接受」。

而題目也掀起網友熱議，大部分人認為，「這超過小一數學的範疇了吧」、「不是同學答錯，是錯在老師」、「又不是腦筋急轉彎」、「乾脆說車上還有導遊算了」。

不過亦有人表示，出題邏輯是考驗學生的思考，直言問題在於如何讓學生讀懂題目，不該侷限於僵化的認知。

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責任編輯︰王明芳