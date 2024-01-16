新聞之花丨「昇女郎」李曉欣答應男友求婚　準人妻：This is the start of something beautiful

▲ 李曉欣答應男友求婚準備做人妻。

「昇女郎」李曉欣（Michelle）宣布答應男友求婚「升呢」做人妻！李曉欣在今日（1月16日）上午於個人上載3張男友的求婚照，其中一張相片，手捧玫瑰的男友在遊艇上單膝跪向李曉欣求婚。

另一張相片，二人在遊艇上甜蜜對望，第三張相片，則是玫瑰花上求婚戒指。而李曉欣幸福地寫道：

From Miss to Mrs ♡ This is the start of something beautiful :)

黃曉瑩、麥詩敏、 梁凱寧等「新聞之花」紛紛在發文留言送上祝福。

【新聞之花】李曉欣拍《好睡好起》+《尋人記》獲觀眾好評 方東昇好拍檔離巢TVB感觸良多

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

離開TVB享受生活

現年28歲李曉欣在2016年11月加入TVB新聞部電視，同時為為方東昇的好拍檔之一，曾任《長命百二歲II》、《這麼遠，那麼近》、《尋人記》系列、《好睡好起》等節目的主持而被封「昇女郎」。

不過，在2023年7月，李曉欣於個人IG宣布離開TVB。離巢後，她仍保持社交網站更新，與網民緊密互動。而她到今沒有宣布過新工作，但不時在個人IG分享遊玩點滴，有時帶愛犬坐開蓬車遊車河，有時到外地如日本、意大利旅遊，生活無憂，甚為寫意。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

最新影片推介：趙希洛專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R