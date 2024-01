新聞之花丨「昇女郎」李曉欣答應男友求婚　準人妻：This is the start of something beautiful

「昇女郎」李曉欣(Michelle)宣布答應男友求婚「升呢」做人妻!李曉欣在今日(1月16日)上午於個人上載3張男友的求婚照,其中一張相片,手捧玫瑰的男友在遊艇上單膝跪向李曉欣求婚。

另一張相片,二人在遊艇上甜蜜對望,第三張相片,則是玫瑰花上求婚戒指。而李曉欣幸福地寫道:

From Miss to Mrs ♡

This is the start of something beautiful :)