暖男爸爸丨吳浩康宣布戒酒公開做搭棚原因　真男人剖白片感動網民

▲ 吳浩康（Deep）真情剖白。

現年40歲的吳浩康（Deep）在去年11月離開英皇娛樂，「仔細老婆嫩」的他為賺錢養家到地盤工作，並在去年12月1日分享「上班過程實錄」短片獲得不少網民大讚真男人，努力工作的他深受網民愛戴！

昨日（1月15日），Deep在社交網分享一段片段，自揭自己做搭棚工作的原因，當中更「好戲在後頭」，不過網民們看畢片段後也大呼感動，Deep繼續贏盡掌聲！

職安真漢子丨吳浩康做地盤捱出頭開個唱 講昔日同事張致恒：我都俾佢呃過

吳浩康公開做兼職原因

Deep說：「如果用一場拳賽嚟比喻嘅話，2023年嘅1至11月，我都係捱打嘅狀態。通咗關之後，成個香港好似冇晒人咁，我做開嘅工作收入嚴重下滑，跌到去20年嘅新低點。」

他續說：「於是我開始返part-time，經朋友介紹，我接觸咗金屬棚架呢個行業，起初我都只喺一啲唔同嘅地方做搭架工程，亞洲博覽館、醫院後山護土牆、中環海濱演唱會場地。」

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Deep之職安真漢子日程

他在4個月前開始在地盤生涯，並公開自己每日的行程：「一個星期返足四到五日，每日嘅行程大概係早上6點鐘出門口，8點鐘要返到地盤、5點15分放工，有陣時仲會幫手煮埋個晚飯畀老婆同個仔，先返去上堂到11點。」

他感恩地指自己在去年12月1日公開「上班過程實錄」短片後，就得到前所未有的正評，後來有人邀請他表演，又在平安夜時有工作、到馬來西亞做倒數Show，他都感到相當開心！

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網民大受感動

在片段近尾聲，Deep坦言工作忙、怕自己會死，故比以往更注重健康，於是就拿出健肝產品來賣廣告、宣布嘗試戒酒，希望在下月的音樂會以最佳狀態與觀眾見面！

鄭希怡（Yumiko）留言指：「好感動，原來係一個廣告😂😂」，Deep回覆她：「 我真心㗎⋯⋯分享生活同時幫補生計，俾吓面🙌🏻」。

網民留言道：「呢個真係睇過最正嘅廣告」、「就算係賣廣告，都欣賞你係一個愛家庭為家人而努力嘅真男人，撐你」、「呢個廣告一d 都唔反感，仲好感動」、「只要唔好死，咩都總有出路 」、「2024休息多啲，繼續加油🙌」、「雖然係廣告，但睇得出你係真心嘅，都支持同撐你！你係囝囝嘅好榜樣」、「呢個廣告係我咁耐以嚟睇得最舒服嘅一個」。

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