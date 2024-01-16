新移民｜大媽租400呎單位嫌細似「農民房」　自爆來港生女早產欠100萬：感謝政府

▲ 一名新移民婦人現租住400呎單位，但嫌單位細到似「農民房」，又接受訪問感謝香港政府，因當年早產女兒，欠了政府100萬，港府沒有要求她支付。

港府最近積極推行「高才通」等政策，吸引專才來港，早年亦有不少人透過投資移民來港。一段抖音影片近日引起熱話，一名來自重慶、從事美容生意婦人於14年前為了來港產子，聲稱透過投資移民來港開公司，並斥千萬購入天水圍單位。為了讓女兒在更好校網讀書，她再租現居的400呎單位。該名新移民婦接受訪問感謝香港政府，因當年早產女兒，欠了政府100萬。

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為搬入好校網租舊樓單位

該名重慶新移民婦在片中先介紹自己現居於約400方呎的舊樓兩房單位，月租1.3萬元。開則似舊式洋樓，一開門見到兩邊放有多個儲物櫃，客廳算闊落，有足夠空間擺放兩組梳化及4人餐桌。門口左邊則是廚房和洗手間，而洗手間更有空間讓她飼養大烏龜。不過，對比內地的寬敞家居，她形容這個單位細到似「農民房」。

她表示在天水圍有自置物業，但為了女兒升學搬到較好校網，所以兩母女居於現址，丈夫則留在內地生活做生意。「如果你跟你的另一半真的是……你們的心和靈魂在一起的時候，其實距離不是關係。我和老公都有個共通點，都是特別愛女兒，他給了我們足夠的安全感，我們家的資產基本上都在我手上。」

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女兒早產 不用付近百萬住院費

新移民婦又自揭女兒在香港早產，一出生就注定是欠了香港，故特別感謝香港政府和公立醫院。當年她原本預約了私家醫院產女，但因為早產，私家醫院都不收，要改到公立醫院生。她說：

女兒一出生就注定了欠了香港政府差不多100萬的單子，早產寶寶每一天住院需要兩萬多元補助，我們每天只支付100元，當時那一張單我看過是90多萬，我們兩母女這條命都是醫院給我們，也算是香港給我們的。雖然政府沒有讓我們支付，但是我們心中是很感激香港政府的。

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盼女兒學好英文 將來做醫生律師

女兒在香港出生後，一家就回到內地居住，直到女兒現時10歲，去年2月才來港生活。新移民婦透露自己只有小學學歷，幸運地透過做生意賺到第一桶金，但她卻因不諳英語而流失了很多外國客戶，因此她認為「讀好書是人生第一張王牌」，希望女兒學好英語，將來能做律師、醫生這些較賺錢的職業。

她表示與老公有共識，不惜分隔異地都要讓女兒接受香港教育，她就留港做陪讀媽媽與女兒生活。她指現時二人每月開支約5萬元，包括房租、補習費等。

如果養育一個孩子要花500萬，我會把這500萬投資在她腦袋裡，我不會給她一套房，她結婚一分錢彩禮沒有都可以。

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責任編輯：王明芳