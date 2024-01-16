【國泰航空】國泰首批內地空服員投入服務　南京空少「毛氈」聽成「毛巾」險釀誤會

▲ 國泰首批內地空服員投入服務。（朱永倫攝）

國泰航空去年於內地招聘機艙服務員，首批超過100名機艙服務員已完成7星期的培訓及考核，於本月投入服務。國泰指，今年將於內地展開更密集的招聘計劃，目標明年空服員團隊人數達1萬人，包括1,500名內地機艙服務員，使內地成為除香港以外第二大的機艙服務員來源地。

國泰去年8月首次在內地舉行機艙服務員招聘日，接獲逾2,000份申請，並在深圳面試約600名申請人，最終聘請了逾100人，以香港為工作基地。國泰服務董事吳潔文表示，國泰全面啓動招聘計劃，支援公司的重建旅程，考慮到講普通話的顧客日漸增加，國泰進一步擴大普通話服務團隊，使機組人員更加多元化。

首批機艙服務員已在香港完成7星期的培訓及考核，當中包括緊急安全、技術及服務技能等訓練，吳潔文表示，國泰的機組人員團隊一向秉承以客為先的服務準則，不論在本地、內地甚至海外，均以此為準則招聘服務員，強調工作態度是主要考慮因素，暫時未看到內地員工招聘有特別安排的需要。

被問到國泰乘客以港人為主，內地員工是否需要學習廣東話，吳潔文表示，國泰的機艙服務員團隊來自不同地區，每班航班均會安排能說粵語、普通話、英語及具備第三外語的空服員，照顧來自不同地區及背景的乘客。吳潔文又表示，公司目標明年空服員團隊人數達1萬人，包括1,500名內地機艙服務員，指今年將在北京、廣州等地展開招聘，有信心在2025年達標。

南京空少：加入國泰是夢想

剛加入國泰的空服員Harry來自南京，2017年從澳州一間大學的會計系畢業後，曾在一家歐洲航空公司擔任機艙服務員4年。Harry指，首次乘搭國泰航空時就對國泰專業團隊所提供的優質服務留下深刻印象，自此加入國泰成為其夢想。他表示，在澳洲讀書時，因內地無直航機飛往布里斯本，需在香港轉飛國泰航班，故對國泰有獨特感情。相對於之前的工作，加入國泰成為駐香港機艙服務員讓他能有機會到訪世界更多不同角落。

「毛氈」聽成「毛巾」

Harry本月8日首次執勤，服務香港往吉隆坡航班，期間有乘客以廣東話表示需要「毛氈」，但因讀音與普通話「毛巾」相似，令Harry誤會乘客需要毛巾。幸好乘客會講普通話，澄清是「毛毯」才沒有造成誤會。Harry指，在機艙遇到只會說廣東話的乘客，會找請其他同事幫忙，又指「學習一些簡單粵語是非常必要的」，可以令他更融入香港生活，現時亦有自學粵語，會「大家好」、「係啊」等基本用語。

對於去年有國泰空服員涉歧視非英語乘客，Harry認為事件屬非常偶然。他指國泰的培訓非常完善，空服員面對不同語言的旅客均要提供同樣的服務，指「我們加入可更加好解決問題，提供普通話優質服務」。

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記者：吳穎嵛