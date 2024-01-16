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萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼發長文回味頒獎禮喜悅　承諾努力突破期待續集

娛樂 12:14 2024/01/16

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

阿佘真係好叻女！

佘詩曼在1月14日的《萬千星輝頒獎典禮2023》憑《新聞女王》一口氣奪三個視后獎，成為三料視后，同時成為《萬千星輝頒獎典禮》首位三度封后的女藝人，創下歷史，認真威水！

萬千星輝頒獎典禮2023丨由逆境蛻變而成的女王佘詩曼　三料視后阿佘：媽咪開心我就開心

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難忘這重要日子

頒獎禮過後，阿佘懷着興奮感觸的心情在社交網發長文表達感受，指自己永遠不會忘記這個重要日子，令其有一浪接一浪接驚喜：「由琴晚忙到而家，終於返到屋企坐喺梳化度hea吓嘆吓，回味返琴晚夢幻般嘅喜悅。現身闊別多年嘅萬千星輝頒獎典禮，竟然帶俾我一浪接一浪嘅驚喜，2024年1月14日呢個咁特別嘅日子，我會永遠記住。」

阿佘指永遠難忘這個日子，感謝大家的愛。

努力會做更好  

阿佘指自己不會驕傲，繼續懷着謙卑的心，努力突破，做得更好：「提醒自己，努力係有回報嘅，要有突破，以後就要更加努力，希望可以帶比觀眾更多嘅wow。」

最後她感謝大家支持《新聞女王》，亦指與觀眾期待續集：「我代表Man姐多謝所有支持新聞女王嘅人，我哋一齊期待「新聞女王2」啦！」相信劇集很大機會會開拍續集，這也是觀眾最開心的事。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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