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山姆超市︱港女懷疑山姆賣Adidas假貨　發現3個細節穿崩網民教分真僞

休閒消費 16:09 2024/01/16

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山姆超市成為港人必到的消費熱點，不過近日越來越多人在網上分享中伏經驗。日前，有港女在山姆購入一個Adidas水桶包，仔細查看後卻發現，該水桶包與官網出售的有所不同，懷疑買到假貨，於是在社交平台發文，向網民求助。

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該名事主於Facebook群組「山姆中伏分享Group」，發文，分享疑似買到假貨的經歷。她表示日前到山姆超市購物，看到一款Adidas水桶包僅售人民幣179元（約港幣200元），於是毫不猶豫入手。回港後，她在網上搜尋資料，對比官網出售的同一款水桶包，結果發現兩者有多個不同之處。

山姆超市的Adidas水桶包僅售¥179，事主毫不猶疑地購入。（Facebook圖片）

事主附上Adidas新加坡官網的截圖，表示官網版的水桶包，右下方有縫上一個地球標籤，但山姆版卻沒有，「搵晒成個袋都唔見有嘅」。

另外，有眼利網民還發現兩個水桶袋的縫紉方式不一樣，官網版本的Logo位置下方是白布，而山姆版卻是縫線。網民亦指出官方照片中，袋內會有洗水標籤，但事主檢查後卻發現沒有。

點擊下圖看「山姆版VS官網版」3個不同之處：

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帖文一出，不少網民留言表示內地售賣假貨的情況常見，對此並不驚訝，「喺內地幾乎每樣產品都係山寨假貨」、「大陸一地A貨，睇價錢都預咗啦」、「即是假嘢」。

不過亦有網民指兩款水桶包皆為真貨，只是大型超市的質量會較專賣店遜色，兩者不能相比，「你見到喺大型超市售賣嘅牌子衣物，通常係抄正店嘅款式，但用比較平嘅物料同手工，如削啲粗啲嘅布，減少修減，做工精減，便可達至快速車完一個袋，一定係會做呢個動作，咁樣成本就會平好多」。

另外亦有網民回應，「不同國家售賣不同版本的貨品，實屬正常」、「假就應該唔係, 不過應該係次級大陸特別版本」、「outlet貨同正貨一向唔同生產線，第一日知咩，美國都係咁」。

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責任編輯：王明芳
 

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