潮物速報｜麥當勞Hello Kitty限量水晶麻雀套裝　招財福堡餐低至$39【內附發售地點】

▲ 新年大發新年財,限量水晶麻雀將於1月18日2pm起於10間指定分店發售,各位粉絲記得Mark實時間入手!(餐廳提供)

話咁快就到新年,麥當勞的「招財福堡系列」又再度回歸!今次系列聯乘Hello Kitty,除了換上可愛的粉色包裝,更有新品發售。除了有得食,麥當勞更加碼推出超限量「麥當勞 X Hello Kitty 水晶麻雀套裝」閃令令賀年。限量水晶麻雀將於1月18日2pm起於10間指定分店發售,各位粉絲記得Mark實時間入手!

最新影片推介:趙希洛專訪

「麥當勞 X Hello Kitty 水晶麻雀套裝」設計超精緻,金色的仿皮麻雀盒外已印有Hello Kitty圖案,一打開便看到一隻隻以Hello Kitty標誌性的紅白色為主題的麻雀。更特別的是,多款麥當勞美食,如薯條、巨無霸、新地筒等Q版圖案都有出現於麻雀上,而筒子、索子也換上Hello Kitty圖案,連番子也暗藏Hello Kitty的蝴蝶結,收藏一流!

除了於麻雀設計上花盡心思,這套水晶麻雀套裝另附有蝴蝶結骰仔、行運風向座為你的龍年帶來好運,而且每套麻雀也會有一張專屬號碼的Hello Kitty金卡,獨一無二!

若有興趣入手的麥當勞App用戶,可於App內點選「麥當勞 x Hello Kitty 水晶麻雀套裝」電子優惠券,購買10張$20麥當勞美食禮券 (總值$200)後,加$788即可換購「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀」一副(參考價$1,388)。每位麥當勞App用戶只可使用「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀套裝」電子優惠券一次。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

提提大家,「麥當勞 X Hello Kitty 水晶麻雀套裝」只有10間指定麥當勞先有得賣!去之前記得留意地址,以及分店存貨量。

港島 九龍 新界 鰂魚涌柏蕙苑

銅鑼灣怡和街

金鐘海富中心 旺角好望角大廈

尖沙咀星光行

九龍灣德福廣場 荃灣街市街

沙田新城市廣場

大埔新達廣場

元朗貿易中心

Hello Kitty的粉絲們除了換限量麻雀,當然少不了食今次的聯乘的「招財福堡」系列!現時招財牛堡、黃金脆薯牛堡及黃金菠蘿雞堡套餐優惠價只售$39,另更可加配「增量裝扭扭薯條」、「小龍蝦湯」和新品「巨峰乳酸味特飲」及「紅豆年糕批」。一批有兩種口感,煙韌控必試!

記者:Panda