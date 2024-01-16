潮物速報｜麥當勞Hello Kitty限量水晶麻雀套裝 招財福堡餐低至$39【內附發售地點】
話咁快就到新年，麥當勞的「招財福堡系列」又再度回歸！今次系列聯乘Hello Kitty，除了換上可愛的粉色包裝，更有新品發售。除了有得食，麥當勞更加碼推出超限量「麥當勞 X Hello Kitty 水晶麻雀套裝」閃令令賀年。限量水晶麻雀將於1月18日2pm起於10間指定分店發售，各位粉絲記得Mark實時間入手！
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「麥當勞 X Hello Kitty 水晶麻雀套裝」設計超精緻，金色的仿皮麻雀盒外已印有Hello Kitty圖案，一打開便看到一隻隻以Hello Kitty標誌性的紅白色為主題的麻雀。更特別的是，多款麥當勞美食，如薯條、巨無霸、新地筒等Q版圖案都有出現於麻雀上，而筒子、索子也換上Hello Kitty圖案，連番子也暗藏Hello Kitty的蝴蝶結，收藏一流！
除了於麻雀設計上花盡心思，這套水晶麻雀套裝另附有蝴蝶結骰仔、行運風向座為你的龍年帶來好運，而且每套麻雀也會有一張專屬號碼的Hello Kitty金卡，獨一無二！
若有興趣入手的麥當勞App用戶，可於App內點選「麥當勞 x Hello Kitty 水晶麻雀套裝」電子優惠券，購買10張$20麥當勞美食禮券 （總值$200）後，加$788即可換購「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀」一副（參考價$1,388）。每位麥當勞App用戶只可使用「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀套裝」電子優惠券一次。
提提大家，「麥當勞 X Hello Kitty 水晶麻雀套裝」只有10間指定麥當勞先有得賣！去之前記得留意地址，以及分店存貨量。
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Hello Kitty的粉絲們除了換限量麻雀，當然少不了食今次的聯乘的「招財福堡」系列！現時招財牛堡、黃金脆薯牛堡及黃金菠蘿雞堡套餐優惠價只售$39，另更可加配「增量裝扭扭薯條」、「小龍蝦湯」和新品「巨峰乳酸味特飲」及「紅豆年糕批」。一批有兩種口感，煙韌控必試！
記者：Panda