【六合彩】今晚頭獎一注獨中達$2,000萬　幸運攻略即睇

▲ 六合彩今期頭獎達2,000萬元。（資料圖片）

六合彩今晚（16日）又有巨額多寶在前，頭獎一注獨中可捧走達2,000萬元彩金，投注今晚9時15分截止。

六合彩連續兩期無人中頭獎，令頭獎彩金不斷滾存，倘幸運兒今晚一注獨中，派彩高達2,000萬元。截至中午，投注總額有2,479萬元。

六合彩幸運攻略

過去20期攪珠中，「3」攪出次數最多達到9次，近乎每兩次攪珠就中一次。而「34」、「38」均被攪出6次。不過在過去30多期攪珠，「22」也未曾出現過。

新年橫財由投注站捧走

對上一次$9,600萬巨額頭獎，由兩人瓜分。喜中全注的幸運兒，直接於投注站買飛，購買$10一條單式6個字就中獎，捧走巨款7,361萬元。

另一名買中半注的幸運兒，則透過手機app買半注複式中獎。

不過馬會今次沒公開在哪個投注站售出頭獎彩票。

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記者：吳卓峰