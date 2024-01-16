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父子變兄弟丨叫了12年「爸爸」竟然是哥哥　男童得知身世真相崩潰結局超反轉

家事百科 15:17 2024/01/16

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

男子表示自己23歲時父母離婚，他決定獨自撫養4個月大弟弟，弟弟從小也稱他為「爸爸。(iStock圖片)

家家有本難唸的經，若涉及孩子，情況就更加複雜。外國就有一名男子，表示自己23歲時母親誕下弟弟後便與父親離婚，惟父母二人不願撫養小朋友，他決定一力承擔照顧年幼弟弟，甚至成為法定監護人。弟弟一直以為哥哥是其親生父親，一直以「父子」身份一起生活。直到弟弟12歲時，男子決定告知真相，令弟弟一時無法接受，甚至兩人關係變得疏遠。幸而男童最後表達心聲，表示「知道你不是我的親生父親，但我想讓你知道你是全世界最好的爸爸」，網友紛紛恭喜兩人冰釋前嫌。

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外國一名男子山姆(Sam)在社交媒體「Reddit」發文，稱父母19歲時生下他，42歲時產下弟弟喬許(Josh)，兩兄弟相差23歲。當喬許4個月大時，父母決定離婚，更雙雙不想和男嬰有任何關係。當時23歲的山姆嘗試說服他們，希望至少一人能負責撫養弟弟，惟他們心意已決，甚至提議山姆自己照顧。

山姆後來決定一力承擔照顧弟弟喬許的責任，成為弟弟的監護人。而父母自此離開，甚少接觸兩兄弟，山姆事後亦和21歲的女友結婚，婚後育有兩名子女。

弟弟在成長過程中一直以為山姆是其親生父親，帖主亦以「父親」自居，兩人以父子方式相處，過去12年來一直稱呼山姆為「爸爸」、也稱山姆的妻子為「媽媽」，並認定兩人所生的兩子子女為自己的手足。

不過，有些親友來訪時，對於喬許稱山姆為「爸爸」十分反感，常勸他盡早告知真相。但山姆和妻子討論過後，妻子認為現階段不該告訴喬許真相，怕讓他覺得自己被親生父母拋棄，這讓山姆在親友勸戒及妻子建議下猶豫不決。

後來尋求心理治療師意見後，山姆和妻子安排喬許、9歲兒子及4歲女兒在一起，並向喬許表達愛和關心，然後坦言說出真相，繼而流著淚擁抱3名小朋友，強調「同樣愛所有的孩子，沒有任何東西可以改變我對他的愛」。

不過喬許在知道真相後當場崩潰，且很生氣山姆為何一直隱瞞，山姆表示「只是想保護你，對不起，希望你能原諒我」。

弟弟在得知真相後開始疏遠山姆，拒絕兩人像以往般出去公園踢足球，甚至拒絕和他對話，山姆對此感到非常難過，以為這一切都搞砸。

直到有天兩人獨處時，喬許終於表達心意，向山姆表示「我知道你不是我的親生父親，但我想讓你知道，你是全世界最好的爸爸，之前很抱歉」，兩兄弟相擁。

山姆明白全家人需要時間消化真相，相信「事情非常緩慢地開始好轉」，並為弟弟尋找心理輔導，以協助他走出難關，同時表示自己會努力成為「好爸爸」。


網民紛紛留言祝賀，「看到這裏我感覺眼淚在眼眶打轉」、「很高興事情進展順利」、「落淚了，希望男童一切安好」。

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責任編輯︰王明芳

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