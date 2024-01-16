【夜繽紛】廟街夜市滿月　商會指計劃受歡迎冀日後擴大規模

▲ 廟街夜市滿月，商會指計劃受歡迎冀日後擴大規模。（林宇翔攝）

廟街夜市推行了一個月，油麻地廟街販商商會主席陳錦榮表示，部分攤檔生意增加了20至30%，認為活動令當地人流增加，順道帶旺附近的街道，又認為廟街有條件成為「手信街」，令廟街多元發展。

陳錦榮今日（16日）在電台節目上表示，廟街夜市回響較預期好，首半個月9成人流為本地客，到最近這半個月，東南亞客及內地客增多，歐美客就較少，形容夜市受旅客歡迎，並順道帶旺附近寶靈街等街道。他期望日後與旅發局商討，擴展廟夜市規模，增加街頭表演等項目，點綴夜市，相信會受遊客歡迎。

據他了解，售賣新潮商品的攤檔生意較好，他曾向其中檔主提議引入新穎貨品，認為售賣的貨品要與時並進，無奈很多檔主年紀較大，接受新事物的能力及創新能力較低，加上很多人不懂使用電子產品，未能追上潮流，坦言廟街轉型較困難。

他建議當局重推收牌計劃，向自願交還牌照的持牌人發放現金，之後再抽籤，發牌予有興趣創業的年輕人，加入新血，激活廟街，推動夜市多元發展。

陳錦榮又認為，現時香港沒有「手信街」，可以參考澳門做法，將廟街打造成為香港「手信街」，售賣一些代表本地的產品。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜