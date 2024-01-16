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正能量｜90後催眠治療師曾患抑鬱感切膚之痛　助家暴情傷喪親個案處理情緒

健康資訊 17:46 2024/01/16

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全職擔任催眠治療師逾一年半，Bernard遇過不少受家庭、戀愛煩惱困擾的個案，也曾有人因莫名地持續驚恐而求助。（王韻青攝）

談及催眠，有人或誤以為是拿着吊墜在眼前搖，帶人進入無意識狀態，但事實並非。註冊催眠治療師Bernard形容，催眠治療從心出發，猶如一場覺察、面對和表達情緒的過程。透過治療師從旁引導和梳理情緒，陪伴個案在執念之間，找到新的領悟，並得到前行的力量。這猶如一門人生課堂，學過之後雖仍要繼續自行上路修煉，但至少未來即使情緒再臨，有多一個面對和解決的方法。

放鬆專注想像

催眠治療分數個階段，包括導入、深化、處理課題等。Bernard解釋，導入即透過數呼吸、身體掃瞄等不同練習作漸進式放鬆，助個案拋個繁複思緒，專注於自身的呼吸起伏和當下的感覺。

其後治療師會因應個案的喜好和習慣，帶領他們進行想像練習作深化，如想像自己處於沙灘、花園或床上，配合不同情境探索五感，逐步拋開緊張的心情。當個案投入於舒適、自然的身心狀態之後，治療師便會開始與個案溝通，並探討其人生課題。一節催眠治療約一至兩小時，治療師會先與個案討論求助原因，其後再做導入、深化，待個案準備好後再處理其情緒問題。

坦誠面對內心

平日我們或會逃避、否定、掩飾或壓抑情緒，又或因內心太多想法，無法單靠自己梳理凌亂的思緒，總覺得低落及鬱悶，卻找不到源由。Bernard指催眠狀態介乎於清醒與入睡之間，人的反應會變得直接，也更易於表達感受。治療師會按個案的經歷和需要選擇合適的介入方法，如因失去心愛的人而感鬱結難受，可能會逐步引領他們回到過去，想像重新見到對方，想說些甚麼？

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若個案的創傷經歷難以回顧，治療師也可循較溫和的方法入手，藉審視「內在小孩」的方式讓個案慢慢觸碰內心較脆弱、難以面對的部分，踏出接納內心殘缺的第一步，處理與自己的關係：「每個人的內在小孩形態也不同，有人會看到正在哭泣的小孩，有些人會覺得好陌生，也有人只看到一團光。無論看到甚麼都好，這都是你內心的一部分。你有何感覺？想對他說什麼？而這些想說都話，同樣是我們最想聽到的說話。」若無法面對、接納或原諒自己，便更難與他人建立關係。

梳理情緒源由

有受情緒困擾的個案認為自己人生好失敗，多年來見盡各式各樣的治療師也毫無改善。其後Bernard一步步助她梳理情緒，發現她於家暴家庭長大，即使她看似努力尋遍解決方法，也只是想藉失敗證明雙親管教無方，令她的人生受盡磨難。個案當下才開始反思家庭關係，也驚覺原來自己情緒之所以反覆，源於怨恨雙親。

於Bernard的帶領下，她久違道出對父母的憤怒，紓發過後再重新思考如何與他們相處：「我跟她說，原不原諒（父母）這個決定，今日可能未必做到。但決定權在你身上，之後可以用一個更有智慧的方式與他們相處，今後的人生也不需要再報復，可以擁有自己的人生。」

進行催眠治療時，個案的坐姿可自由調整，覺得舒服就可。（王韻青攝）

Bernard續指，催眠治療最着重的並非技巧高低，而是同理和接納。治療師宜放下個人預設的立場和解決方法，接納和尊重個案的想法和感受，不應批評其情緒復原進度和方法，否則不但會帶來壓力，也有機會造成二次傷害。他亦不會用坊間流傳的正能量語錄應付個案作罷，會因應個案的性格和需求，調整溝通方式：「假如他是個理性的人，可能我會說多點心理學的原理作解釋。但假如他需要情緒支援，道理反而不應說太多。」安慰他人沒有正確標準，只有合適的方法。

感謝抑鬱經歷

之所以能如此理解他人的感受，源於Bernard年少時也曾陷入抑鬱低谷。他形容自己以前是個執着的人，也對情緒好敏感。「我細個冇咩叻，唯一就是好察覺到他人的感受。至高考時好大壓力，家庭、朋友也堆積了好多問題，就變得抑鬱。」當時備受情緒困擾的他責怪朋友的安慰方式不如他所想，繼而失去了一群摯友。有段時間他選擇封閉自己，沒有動力生活，也常常哭，因為覺得被離棄了。

其後在網上看到催眠治療導師寫的文章，開始了解情緒，明白各人有異，逐漸便解開了這個心結，也學懂理解他人。他繼而選擇進修催眠治療，眼看導師藉過程助喪夫女子面對傷痛，不再執着於肉體離別之痛，並重拾前行的力量，便決意投身行業，盼可幫助和感染更多人。

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他感謝年少時的抑鬱經歷，讓他擁有一顆更願意接納「唔OK」的心。在他眼中這段過去並不是包袱，而是現時更能體會他人之痛的歷練。不過，縱然共情力高是優勢，但在同理他人之際，治療師也該學習拿捏平衡。Bernard提醒需時而共情、時而抽離，要適時抽身作理性分析，在可控制的範圍內與個案探討人生，否則一味隨他投入和釋放情緒，越過爆發的臨界點時就好危險。

轉念是選擇

心結難解源於執着，才令備受情緒困擾的人們感覺沒有出路。催眠治療師猶如走入個案的內心黑房，
Bernard形容這為抽絲剝繭的過程，細看這道情緒高牆下有沒有空隙，告訴個案仍可藉此尋找希望的光源，凡事均有一體兩面。作為他人的引路者，Bernard指催眠治療只是為人提供一個轉念的選擇，助他更信任和接納自己，不會強迫個案作任何決定。

他解釋：「『放下』這個字兩秒就講完，但該如何放下？這是一段過程。我指引了出口，走不走出去是你的決定，不應該由治療師來決定你的人生，大家都要為自己的人生負責任。即使你決定繼續執着下去也沒問題，或者你能從苦之中參透更多智慧。但終究路是自己選擇的，我不會強迫個案，也不會干擾他們的人生。」

催眠治療是一個引旨，在途中覺察情緒、反思自身過後，走出治療室，才是真正課題的開始。選擇無視這段過程的反思，抑或開始思考未來該怎麼走？決定權在於自己。

記者：吳霆俊

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