高齡駕駛｜截的士遇90歲司機　內地男表面讚精神好　全程強顏歡笑：國內沒人敢招｜附高齡司機駕駛須知

司機高齡化有可能導致安全問題。一名內地男日前來港乘坐的士，遇上年屆90歲的老司機，感到非常震驚。他表面大讚司機駕駛技術穩妥，但真實感受卻藏在強顏歡笑的表情下。

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截的士遇高齡司機

該名內地男在「小紅書」發文分享上周三（10日）來港的所見所聞，從事珠寶生意的他特地從深圳來港買材料。在港期間，他登上了一輛的士從尖沙咀坐到紅磡，車程約10分鐘。他形容司機看上去像70多歲。兩人聊開才震驚發現原來該名的士司機已經90歲，駕駛的士已有5年。內地男表示，90歲高齡司機在港很少見，敬老大讚他「精神狀態特別棒」。內地男引述該名司機透露，自己每天租的士費用是450元，油費約100元，每天工作6小時，最多可賺1000多元。

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在他上載的短片中可見，年屆90歲的的士司機兩鬢斑白，回應內地男的訪問時亦有點頭示意。惟看到短片中內地男的樣子有點強顏歡笑，事後更在片中旁白指：「國內的話肯定沒人敢招」。

「他想開到100歲，上午開3小時，下午開3小時。雖然開車穩，當時我坐著還是有點怕、擔心。」

網民：唔敢坐

不少網民在短片下留言，指「90歲人還上路，還是有點安全問題吧」，擔心老人家因為年紀大而反應不敏捷，遇上突發情況時難處理，甚至有人形容高齡司機為「馬路炸彈」。亦有網民為老人平反，指「你看他90歲也很精靈」，「如果介意可以乘坐年輕一點的司機的車」。內地男其後回應留言，指司機車速很慢才平穩，而且不好意思登上後下車。

高齡司機申領駕照 須提交體格證明書

據香港法例第374B章《道路交通（駕駛執照）規例》，年滿70歲或以上的人士在申領或續領正式駕駛執照時，須連同申請表遞交一份由註冊醫生簽發的體格證明書，證明他/她適宜駕駛其所申請類別的車輛。政府去年提出修訂建議，擬收緊高齡職業司機體檢要求，的士、小巴等商用車司機的體檢要求，將由70歲降至65歲或以上者，須進行一年一檢，並將在「體格檢驗證明書」中增加多個項目，包括聽力及肌肉反應等，且要求申請者須呈報眼疾及耳疾等情況。現時建議檢查範圍如下：

視力

精神狀態

骨骼及肌肉系統

平衡與協調

聽覺

其他疾病/身體狀況：是否患有高血壓、心臟病徵象、有否進行大手術等

老年身體9大轉變

隨著年紀增長，身體和心理都會出現退化。據衞生署長者健康服務資料，老年身體會出現9大轉變，

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高齡的士司機容易發生交通意外

據運輸及物流局統計，截至2023年3月底，70歲以上司機持有的各種駕駛執照，合共超過23.7萬張，以70至79歲年齡組別最多，共持有221,223張牌照；80至89歲有15,635張；90歲或以上則有630張，合共237,488張駕駛執照。

運輸署發出之的士駕駛執照數量（截至2023年3月底） 70至79歲 29,754個 80至89歲 1,662個 90歲或以上 51個

據同一統計，過去兩年，70歲或以上高齡司機最常發生意外的車種為的士，2021年共錄416宗，2022年則有452宗。

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