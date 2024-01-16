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家居危機丨3歲男童遭強力膠水燒傷小腿　傷口惡化潰爛6日家長始送院治療【附燒傷急救5步】

兒童健康 13:12 2024/01/16

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3歲男童不慎遭強力膠水燒傷小腿，傷口惡化潰爛6日家長始送院治療。

家長應注意兒童家居安全。內地一名3歲男童日前玩家裡用剩的強力膠水時，不慎讓膠水滴落在褲子上，隨即發生化學反應，褲子被腐蝕，而男童的小腿亦被燒傷，接受治療逾1個月，傷口才完全癒合。

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根據《上游新聞》報道，該名3歲男童在家中玩用剩的強力膠水時，膠水滴落在他的褲子上，然後產生化學反應，褲子隨即被腐蝕，冒出白煙，其小腿被燒傷，之後出現水泡等症狀。

男童被燒傷後，家長採取了簡單的處理措施，不過其傷勢愈來愈嚴重，水泡破掉潰爛6日後，家人才帶他到醫院求診。所幸經過1個多月的治療，男童的傷口已完全癒合。

男童小腿被燒傷。（網上圖片）

西南醫院燒傷科馬思遠教授解釋，事發時男童身穿棉褲，而強力膠水與弱鹼性材料混合時，會發生化學反應而產熱，棉花、羊毛等材料可成為催化劑，導致產生的熱量迅速累積，瞬間可達攝氏90度，繼而導致皮膚燒傷。

燒傷急救5步

馬教授提醒家長妥善保存強力膠水，避免讓兒童誤碰、誤用。另外，如不慎遭強力膠水燒傷皮膚，可遵循「沖、脫、泡、蓋、送」5字訣進行急救。

沖：用攝氏15至20度的清水冲或浸泡患處至少30分鐘，不過切忌冰敷

脫：除去衣物，若衣物與黏住，避免直接撕扯，防止二次損傷

泡：將患處浸泡於水中，不要用手直接去揉擦，以免創傷的表面加深

蓋：用乾淨紗布輕輕蓋住患處，如果皮膚起水泡，不要弄破或撕掉水泡皮

送：經以上步驟處理後，立即前往附近醫院接受專業診治

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責任編輯：王明芳

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