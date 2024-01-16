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日本地震︱98歲女人瑞逃過強震　避難所內食粥意外噎死　六旬兒憾少做一事肇禍

食用安全 16:25 2024/01/16

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98歲女人瑞逃過強震，避難所內食粥意外噎死，六旬兒憾少做一事肇禍。

日本石川縣能登半島早前發生7.6級大地震，當地一名98歲女人瑞雖然大難不死，但其後卻不幸在避難所吃粥時不幸噎死。她的68歲兒子事後認為自己少做一件事才導致母親發生悲劇，坦言非常懊悔。

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據日本媒體報道，事發於上周四（11日），居住在日本石川縣能登町國光市的98歲女人瑞倉彌生，在能登半島大地震中躲過一劫。其68歲長子純男憶述，地震時他剛從外面趕回家，發現母親正從浴室爬回床上。他擔心房子倒塌，便背著母親在自家門前的車内過夜。

於避難所吃粥噎死

純男翌日帶母親到當地避難所暫住，母親倉彌生一直精力充沛，進食正常。但直至上周四早上，倉彌生吃粥時被噎住感到不適，被送往醫院救治後仍不幸在中午前去世。純男悲痛道：

「我以為她會健康活到100歲，沒想到她會這樣死去。當時房間乾燥，她很渴。如果我先給她一杯水，也許就能防止她被噎到。」

當局已將倉彌生的死亡定義為「與震災有關」，遺體被存放在家裡，正等待鎮上的火葬場處理。純男表示，他想給母親一個體面的送別，但如今不能舉辦葬禮，令他非常遺憾。

純男遺憾看著母親倉彌生遺物，手持照片上是母親生前在受災的房子裡微笑慶祝她的80歲生日。（圖源：日本中日新聞）

「謙烈治急救法」救治鯁喉者

對於鯁喉的風險，香港消防處曾推出影片，由「任何仁」示範如何利用「謙烈治急救法」協助鯁喉人士，但留意如果此法無效，應及早報警求助。片中「任何仁」示範「謙烈治急救法」，先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，拳頭放準肚臍上方和胸骨下方的位置，用雙手用力向內，向上地抽向他的上腹，重複以上動作直至患者吐出阻窒物：

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詳細步驟：

1. 站穩在患者背後，用雙臂環抱其腰部。

2. 一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳。

3. 將雙手放在患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置。

4. 以適當的力度將雙手往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓。

5. 重複以上動作，直至患者吐出異物為止。

6大鯁喉高危食物

不少食物容易造成鯁喉，食物安全中心曾分享6大鯁喉高危食物，小童及長者在日常進食時亦需多加注意：

點擊圖片放大
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