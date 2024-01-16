  • 20°C
香港時間 : 2024116日 (週二) 15:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬國明湯洛雯結婚丨馬國明補擺婚宴　靚湯超DeepV晚裝夠養眼

娛樂 13:15 2024/01/16

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

好Sweet！

馬國明與湯洛雯（靚湯）去年12月中在泰國蘇梅舉行婚禮，邀得不少親朋好友出席，大家都指婚禮感動溫馨。

前日（14日）馬明在太太見證下，於《萬千星輝頒獎典禮2023》中奪得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」獎，真的喜上加喜，難怪靚湯被指十分旺夫。

萬千星輝頒獎典禮2023丨一文盡睇提名名單　佘詩曼成視后大熱陳豪馬國明爭視帝

最新影片推介：趙希洛專訪

TOPick柴犬追星
離巢TVB丨趙希洛跳出舒適圈尋演戲初心　Candice罕談圈外伴侶Go先生

低調擺酒

雖然馬明與靚湯婚後不久即投入工作，不過二人在本月12日低調在尖沙咀一家五星級酒店補擺喜酒大宴親朋，有網民在社交網分享當日婚宴的相片，同時令場地曝光。

相中可見，馬明穿禮服，與穿上白色超DeepV晚裝的靚湯，養眼十足，齊齊與各賓客合照，之後靚湯再換上另一套露肩拖尾晚裝，盡展高貴一面。

二人訂了一間花園套房設午宴招呼來賓，現場布置簡單溫馨，而且，他們更準備了一個寫上「R & K」的粉紅色獨角獸兩層蛋糕，還有不同的糕點。

點擊圖片放大
+8
+7

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

萬千星輝頒獎典禮2023丨由逆境蛻變而成的女王佘詩曼　三料視后阿佘：媽咪開心我就開心
12:39 2024/01/15
萬千星輝頒獎典禮2023丨由逆境蛻變而成的女王佘詩曼　三料視后阿佘：媽咪開心我就開心
萬千星輝頒獎典禮2023丨鏡頭背後逐格睇　佘詩曼親民簽名炎明熹不捨落淚
18:27 2024/01/15
萬千星輝頒獎典禮2023丨鏡頭背後逐格睇　佘詩曼親民簽名炎明熹不捨落淚
萬千星輝頒獎典禮2023丨林子善叩謝雙親盼大家緊記孝順　靠民選奪獎：證明公司開始重視投票
18:11 2024/01/15
萬千星輝頒獎典禮2023丨林子善叩謝雙親盼大家緊記孝順　靠民選奪獎：證明公司開始重視投票
《萬千星輝頒獎典禮2023》收視29.9點破過去兩年紀錄　惟新劇《旁觀者》成績不理想
19:52 2024/01/15
《萬千星輝頒獎典禮2023》收視29.9點破過去兩年紀錄　惟新劇《旁觀者》成績不理想
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼發長文回味頒獎禮喜悅　承諾努力突破期待續集
今日 12:14
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼發長文回味頒獎禮喜悅　承諾努力突破期待續集
飛常日誌丨徐榮馬國明識微時友情逾廿載　高海寧蔡思貝與馬太湯洛雯份騷好姊妹
14:04 2024/01/14
飛常日誌丨徐榮馬國明識微時友情逾廿載　高海寧蔡思貝與馬太湯洛雯份騷好姊妹
萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳男主角十強名單　馬國明陳豪勢均力敵爭視帝
00:03 2024/01/14
萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳男主角十強名單　馬國明陳豪勢均力敵爭視帝
萬千星輝頒獎典禮2023丨一文盡睇提名名單　佘詩曼成視后大熱陳豪馬國明爭視帝
16:50 2024/01/14
萬千星輝頒獎典禮2023丨一文盡睇提名名單　佘詩曼成視后大熱陳豪馬國明爭視帝

你可能感興趣

萬千星輝頒獎典禮2023丨由逆境蛻變而成的女王佘詩曼　三料視后阿佘：媽咪開心我就開心
12:39 2024/01/15
萬千星輝頒獎典禮2023丨由逆境蛻變而成的女王佘詩曼　三料視后阿佘：媽咪開心我就開心
萬千星輝頒獎典禮2023丨鏡頭背後逐格睇　佘詩曼親民簽名炎明熹不捨落淚
18:27 2024/01/15
萬千星輝頒獎典禮2023丨鏡頭背後逐格睇　佘詩曼親民簽名炎明熹不捨落淚
萬千星輝頒獎典禮2023丨林子善叩謝雙親盼大家緊記孝順　靠民選奪獎：證明公司開始重視投票
18:11 2024/01/15
萬千星輝頒獎典禮2023丨林子善叩謝雙親盼大家緊記孝順　靠民選奪獎：證明公司開始重視投票
馬國明 湯洛雯 娛樂行業 娛樂人物職業 結婚 萬千星輝頒獎典禮

最高瀏覽

【灣仔車禍】的士疑衝燈釀2死1傷　據悉男死者為整形外科名醫何維新
【灣仔車禍】的士疑衝燈釀2死1傷　據悉男死者為整形外科名醫何維新