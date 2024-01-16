馬國明湯洛雯結婚丨馬國明補擺婚宴　靚湯超DeepV晚裝夠養眼

▲ 好Sweet！

馬國明與湯洛雯（靚湯）去年12月中在泰國蘇梅舉行婚禮，邀得不少親朋好友出席，大家都指婚禮感動溫馨。

前日（14日）馬明在太太見證下，於《萬千星輝頒獎典禮2023》中奪得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」獎，真的喜上加喜，難怪靚湯被指十分旺夫。

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低調擺酒

雖然馬明與靚湯婚後不久即投入工作，不過二人在本月12日低調在尖沙咀一家五星級酒店補擺喜酒大宴親朋，有網民在社交網分享當日婚宴的相片，同時令場地曝光。

相中可見，馬明穿禮服，與穿上白色超DeepV晚裝的靚湯，養眼十足，齊齊與各賓客合照，之後靚湯再換上另一套露肩拖尾晚裝，盡展高貴一面。

二人訂了一間花園套房設午宴招呼來賓，現場布置簡單溫馨，而且，他們更準備了一個寫上「R & K」的粉紅色獨角獸兩層蛋糕，還有不同的糕點。

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