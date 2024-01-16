404_886流量密碼丨ERROR自肥赴台訪問靚女網紅　寶7靠賣相收入達15萬元

▲ 節目組邀請到從事寵物美容生意的「寶7」作為首位女嘉賓。

ViuTV新節目《晚吹 - 404_886流量密碼》於今晚（1月16日）首播，節目由ERROR赴台灣訪問當地靚女網紅，了解她們IG吸粉背後的流量密碼。

每集《404_886流量密碼》將邀請不同嘉賓，探討其職業背景、網紅生涯起源和成長過程，嘉賓將分享自己吸引Followers的方法、創作過程中遇到的挑戰和成功故事。

今晚播出的首集，主持有ERROR梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）帶領觀眾深入淺出地理解台灣網紅生態。

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▲ ERROR赴台灣訪問當地靚女網紅，了解她們IG吸粉背後的流量密碼。

寶7靠賣相賺錢

節目組邀請到從事寵物美容生意的「寶7」作為首位女嘉賓，同時是一個Instagram有22萬追蹤人數且身材性感的人氣網紅，女嘉賓坦言自己非常喜歡誘惑男生，當初靠影寫真和賣相賺錢，後來賺到錢後才做寵物美容老闆娘。

DeeGor好奇問及：「可以透露一下，賣相最好賣的時候，大概是可以賣到多少錢?」寶7回應：「一個月的話可以到兩萬塊美金！（即約港幣15萬）」DeeGor感到非常驚訝：「你很有錢耶！」且急忙向寶7顯得恭敬：「你好你好！有什麼工作機會的話，可以洽談洽談！」場面有趣。

▲ 寶7爆料，曾有香港人提出以300萬台幣與她過一夜晚。

港人出價邀過夜



對賣相而收入不俗的女嘉賓，DeeGor和肥仔好奇她有否遇過客人提出「出價陪睡」，寶7爆料，曾有一位香港人提出以300萬台幣（即約港幣75萬）與她過一夜晚，DeeGor幽默回應：「為甚麼香港人不DM我啊！儘管是200萬台幣我都OK的！那你為什麼不去? 如果我是你，我可能會去。」

寶7回應DeeGor稱：「可是我…用不到那麼多錢啦，所以就沒有必要。」對於寶7的回應，DeeGor感到衝擊，點頭笑言：「這也是一個理由啦！」

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