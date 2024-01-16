  • 20°C
香港時間 : 2024116日 (週二) 15:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

404_886流量密碼丨ERROR自肥赴台訪問靚女網紅　寶7靠賣相收入達15萬元

娛樂 13:28 2024/01/16

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

節目組邀請到從事寵物美容生意的「寶7」作為首位女嘉賓。

ViuTV新節目《晚吹 - 404_886流量密碼》於今晚（1月16日）首播，節目由ERROR赴台灣訪問當地靚女網紅，了解她們IG吸粉背後的流量密碼。

每集《404_886流量密碼》將邀請不同嘉賓，探討其職業背景、網紅生涯起源和成長過程，嘉賓將分享自己吸引Followers的方法、創作過程中遇到的挑戰和成功故事。

今晚播出的首集，主持有ERROR梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）帶領觀眾深入淺出地理解台灣網紅生態。

究竟讀緊乜丨保錡打破死亡禁忌瞓棺材　ERROR實踐「告別式」學習面對生死

ERROR赴台灣訪問當地靚女網紅，了解她們IG吸粉背後的流量密碼。

寶7靠賣相賺錢

節目組邀請到從事寵物美容生意的「寶7」作為首位女嘉賓，同時是一個Instagram有22萬追蹤人數且身材性感的人氣網紅，女嘉賓坦言自己非常喜歡誘惑男生，當初靠影寫真和賣相賺錢，後來賺到錢後才做寵物美容老闆娘。

DeeGor好奇問及：「可以透露一下，賣相最好賣的時候，大概是可以賣到多少錢?」寶7回應：「一個月的話可以到兩萬塊美金！（即約港幣15萬）」DeeGor感到非常驚訝：「你很有錢耶！」且急忙向寶7顯得恭敬：「你好你好！有什麼工作機會的話，可以洽談洽談！」場面有趣。 

寶7爆料，曾有香港人提出以300萬台幣與她過一夜晚。

港人出價邀過夜
 
對賣相而收入不俗的女嘉賓，DeeGor和肥仔好奇她有否遇過客人提出「出價陪睡」，寶7爆料，曾有一位香港人提出以300萬台幣（即約港幣75萬）與她過一夜晚，DeeGor幽默回應：「為甚麼香港人不DM我啊！儘管是200萬台幣我都OK的！那你為什麼不去? 如果我是你，我可能會去。」

寶7回應DeeGor稱：「可是我…用不到那麼多錢啦，所以就沒有必要。」對於寶7的回應，DeeGor感到衝擊，點頭笑言：「這也是一個理由啦！」

最新影片推介：趙希洛專訪

TOPick柴犬追星
離巢TVB丨趙希洛跳出舒適圈尋演戲初心　Candice罕談圈外伴侶Go先生

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【枱底隧道】ERROR新歌邀孫佳君演出　女神大讚四子：勤力又可愛嘅年青人
12:16 2023/09/12
【枱底隧道】ERROR新歌邀孫佳君演出　女神大讚四子：勤力又可愛嘅年青人
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
19:06 2023/08/02
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
ERROR成員丨保錡合照大讚炎明熹唱功引　高EQ回應曾輕視Gigi：之前有眼不識泰山
14:19 2023/10/29
ERROR成員丨保錡合照大讚炎明熹唱功引　高EQ回應曾輕視Gigi：之前有眼不識泰山
【ViuTV節目發布會】ERROR隊友封何啟華做「一兆爺」　保錡為取美國Visa苦練英文【有片】
11:21 2023/10/14
【ViuTV節目發布會】ERROR隊友封何啟華做「一兆爺」　保錡為取美國Visa苦練英文【有片】

你可能感興趣

【枱底隧道】ERROR新歌邀孫佳君演出　女神大讚四子：勤力又可愛嘅年青人
12:16 2023/09/12
【枱底隧道】ERROR新歌邀孫佳君演出　女神大讚四子：勤力又可愛嘅年青人
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
19:06 2023/08/02
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
ERROR成員丨保錡合照大讚炎明熹唱功引　高EQ回應曾輕視Gigi：之前有眼不識泰山
14:19 2023/10/29
ERROR成員丨保錡合照大讚炎明熹唱功引　高EQ回應曾輕視Gigi：之前有眼不識泰山
梁業 何啟華 Error 組合 綜藝節目 ViuTV

最高瀏覽

【灣仔車禍】的士疑衝燈釀2死1傷　據悉男死者為整形外科名醫何維新
【灣仔車禍】的士疑衝燈釀2死1傷　據悉男死者為整形外科名醫何維新