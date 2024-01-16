執到寶丨港男遇屋邨婆婆棄舊物意外執到寶　驚見海量英女皇郵票網民估值咁多錢

▲ 港男分享自己在舊屋邨執到寶，找到大批具歷史價格的紀念車票外，更有多達10多萬張「女皇頭」郵票。

年近歲晚，加上4月起開始徵收垃圾收費，不少人開始為家居進行「斷捨離」，齊齊將舊物掉棄迎新年。早前一名港男在網上分享，自己在舊屋邨探望朋友時，巧遇婆婆丟棄大袋垃圾，一翻之下驚為天人，找到大批具歷史價格的紀念車票外，更有多達10多萬張「女皇頭」郵票，網民大呼「發達了」、「夠開展覽」。

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遇婆婆棄舊物意外執到寶

一名港男早前在Facebook群組「90年代回憶 (新版)」發文，稱自己到一個舊屋邨找朋友，當一步出電梯就看到一名老婆婆將多袋大型黑色垃圾膠袋掉在走廊，他打開膠袋一看，發現有大量收藏品，包括英女皇郵票、版票、90年代火車飛、地鐵飛紀念票等等。

樓主一向有收集舊物習慣，於是主動詢問婆婆，「呢啲嘢好值錢喎，點解唔攞去賣？」，婆婆表示這些舊物是丈夫的收藏品，對方過世後舊物閒置在家中，兒子又沒有興趣接管，加上臨近新年，便選擇全部棄置。

樓主透露自己有一個專門收藏香港舊物的工作室，於是即時召車將婆婆棄置的東西全部取走，「足足要一個大喼、七個袋先攞得走曬」。

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超過14萬張英女皇郵票

回到工作室後，樓主與朋友點算後發現，單是英女皇郵票便足足有14萬3000張，可見原收藏者非常熱愛收集郵票及車飛。

樓主又感嘆自己十分幸運，在機緣巧合下繼承這批收藏，否則「呢啲過幾日就會攞去堆填」，他期望將這些收藏品傳承下去，「希望我死嗰日嘅時候呢啲嘢唔會畀人攞去堆填」。

網民估計值10萬元：發達了

不少網友看過帖文後都紛紛留言，「好似整定咁，阿婆又會咁識揀時間撞著你先嚟掉垃圾」、「先人伯伯應該好高興」、「陰差陽錯之下畀你遇到阿婆，又咁啱你熱愛收藏，可能係先人伯伯善意安排你呢個知音人幫佢保留佢嘅心血」。

亦有網友笑言樓主「發達了」、「呢度幾十萬」，有儲開郵票的網民則直言「保存得好好都係值一萬蚊左右」、「幾年前有得，而家得返八千幾」、「依家可能無八千幾喇 」。

有人提議樓主「小小心意畀婆婆」，樓主則表示「我有想畀，婆婆話唔使，佢話幫手清咗啲垃圾就Ok」、「我有同佢講，佢話懶得去攞去賣，因為數量好多又重」。

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責任編輯︰王明芳