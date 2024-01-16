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【貨不對辦】涉向物流署供應內地口罩冒日本產　本地公司認罪罰36萬元

社會 13:57 2024/01/16

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涉向物流署供應內地口罩冒日本產，本地公司認罪罰36萬元。（資料圖片）

2020年新冠疫情爆發，市面出現「口罩荒」，政府物流服務署斥資近億元向本地供應商訂購3,200萬個日本產的外科口罩，但其後發現當中約1,250萬個口罩產自內地。本地供應商涉違反《商品說明條例》，被控18項供應已應用虛假商品說明的貨品罪，今（16日）於區域法院被判罰36萬元。 法官指本案影響公眾利益，涉款巨大，判刑須反映嚴重性。

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被告為柏迪環球有限公司，原否認18項供應已應用虛假商品說明的貨品罪，惟在審訊中途改為認罪。控罪指，被告於2020年7月9日至8月18日期間，在營商過程或業務進行中，向政府物流服務署供應了約1,250萬個口罩，應用了虛假商品說明，即日本生產（Inspire Japan株式會社）Yokoi Sada Co. Ltd & Mizu Variety Co. Ltd，涉款約4,721.6萬元。公司董事劉溱洺（又名劉君明，40歲）及銷售代表張嘉傑（36歲）原亦被控，但在審訊中途獲撤控。

案情指，張嘉傑在2020年2月聯絡物流署，指可供應由日本生產商Inspire Japan株式会社代工生產的口罩，物流署其後向被告發出承兌函，訂購3,200萬個外科口罩，合約總金額為105,600,000元，合約列明口罩產地為日本。

被告在同年4月至8月向署方交付3,200萬個外科口罩，署方共支付9,774萬元貨款。同年8月底，張向署方承認因Inspire Japan未能於合約送貨期限送運全數口罩，故被告以內地產的口罩代替，共涉1,250萬個口罩。

法官李俊文引述辯方求情指，本案源於日本生產商未能依期送達口罩，被告認為政府着重的是口罩規格及品質，而非產地，故自行尋找內地生產商代替，辯方指口罩的品質及規格均與日本相若，成本亦不比原本低，不涉以低成本謀利。 辯方又希望法庭考慮被告另面對政府的作民事訴訟，被索償逾9,000萬元。
 
法官指，口罩產地有重要性，否則署方不會在合約列明，被告須承擔合約責任，被告以合規格的內地口罩替代非有力求情。法官指本案涉款達4,127萬元，判刑時須考慮對公眾利益的影響，終判罰36萬，限被告在6周內繳交。

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記者：陳曉欣

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