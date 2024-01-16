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【垃圾徵費】謝展寰：「包底」一詞模糊　物管用指定袋包違規垃圾屬「執手尾」

社會 14:15 2024/01/16

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環境及生態局局長謝展寰。（陳靜儀攝）

距離垃圾徵費實施不足3個月，市民對執行細節仍有很多疑惑，包括物管公司能否直接在大廈公用垃圾桶套上大指定袋「包底」等。環境及生態局局長謝展寰，表示垃圾徵費的目的是鼓勵大家為自己所產生的垃圾負責，強調市民必須要用指定袋包妥垃圾才能棄置，惟估計大家改變生活習慣需要時間，政策落實初期或有市民不守法；而由於食環署及垃圾收集商並不會收集違規垃圾，故法例要求物管公司要額外用指定袋將違規垃圾包妥，他認為「包底」一詞模糊，「執手尾」更適合，舉例大廈管理處本身會請人掃垃圾，但這不代表居民可以亂掉，故應為「執手尾」。他又重申，不建議物管公司習慣性在公用垃圾桶套上大指定袋，因會增加處理垃圾的成本。

謝展寰亦表示，政府首六個月會向三無大廈及公屋等派發指定袋，讓市民習慣政策，但並不會每月派足30個，舉例或30日派20個，希望以此幫助市民建立減廢回收習慣，若指定袋不夠用亦可以培養買袋習慣。

謝展寰又強調，地區團體及志願團體可以派發指定袋作宣傳教育等非牟利用途，政府亦會聯合志願團體免費派發指定袋，法例只是禁止超市及藥房等以送贈指定袋作招徠。他並否認宣傳不足，指一直有做宣傳工作，只是市民在政策快將落實時才會緊張，指宣傳會隨過程增加。

謝展寰又表示在接下來的1至2個月，會向每位小學生派發15公升的指定袋，希望學生可以將獲取的垃圾徵費相關資訊帶回家，幫助宣傳工作入屋。他稱，垃圾徵費的宣傳刊物會在全港中小學展示，當局也會透過電郵等發放政策宣傳單張及短片等，讓學校編制綠色教學課程。而當局週五亦會召開記者會交代政策細節。

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記者：黃小冰

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