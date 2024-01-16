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飛常日誌丨馬國明遭愛貓抓傷面留血痕　被湯洛雯取笑似Hello Kitty

娛樂 14:34 2024/01/16

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《飛常日誌》

TVB劇《飛常日誌》在昨晚（1月15日）首播，視帝陳豪更客串演機場管理局主席一角。

在昨晚，首集《飛常日誌》內劇情已出現多件突發事件，包括颱風襲港、導遊遺失旅客護照、大肚婆機上作動、小朋友走失等，幸好中央控制中心值班經理楊尚偉（馬國明飾），經航空公司駐機場主管張若玲（蔡思貝飾）、機場客運服務經理呂芷珊（高海寧飾）、機場保安經理（行動）陳杰（洪永城飾）和機場飛行區運作經理李勝祥（徐榮飾）等通力合作，最終所有問題迎刃而解，帶出「機場無小事」主題。

中央控制中心實景拍攝

《飛常日誌》另一大賣點是激罕地在機場進行實景拍攝，包括中央控制中心（IAC）、綜合大樓、停機坪等。其中佔地5,760平方米的IAC最為震撼眼球。

當中配備的巨型弧形LED幕牆更是大得誇張，飾演值班IAC經理的馬國明對於能夠常在IAC中拍攝大感讚嘆：「入到IAC拍攝嘅第一個感覺係覺得好勁，個Mon好似3個戲院Mon咁大，前面可以坐到大約160個人，而嗰160人後面有張枱，就係畀我劇入面個角色值班經理坐。」

他更表示：「可以幻想吓當你坐喺嗰個位時，前面有咁多人再加上有咁大嘅Mon，個Mon仲可以睇到任何資訊，好似航班升降、天氣預告、機場附近交通情況等，可以控制晒機場所有嘢，嗰種震撼力真係好大，好興奮可以坐到嗰個位！」

機場無小事

馬國明透露，因今次角色非常專業，所以事前做足功課，說：「開拍前監製畀咗啲片我睇，訪問咗一啲喺IAC工作嘅同事，尤其是同我角色一樣嘅值班經理，同埋劇組都好好，事前做咗好多資料搜集。」

他特別感激香港機場管理局全力協助：「每日都有職員喺度協助拍攝，當我哋演員遇到有問題時，佢哋都可以即時以專業嘅角度解答我哋嘅問題。」

講到劇中有不少突發情況，馬國明說：「劇本寫咗好多唔同突發情況，無論係天氣問題、小朋友走失，甚至係乘客掛住買嘢遲咗上機，機場同事都要幫手去處理，所以成日都話『機場無小事』就係呢個原因。之前好多劇都係Focus喺空姐同機師度，但其實要維持機場嘅運作，尤其突發事情，係好靠一班無名英雄去處理，希望大家睇完之後會更了解香港國際機場。」 

徐榮戴太陽眼鏡有原因

至於飾演機場飛行區運作經理的徐榮，則常要在停機坪進行拍攝，他透露在劇中不時戴太陽眼鏡是有原因：「角色個工種喺戶外多、經常日曬雨淋，為咗貼合番呢個工作，我就經常戴住太陽眼鏡，現實中佢哋都係長期戴住太陽眼鏡，除咗要搽防曬之外，保護對眼都好重要。」飾演機場保安的洪永城則因太過入戲，被不少旅客誤會是真．機場保安，他笑言：「拍緊嗰時真係好多人嚟問我問題，可能我個樣比較友善啦！」

講到拍攝難忘事，洪永城說：「今次好好彩有機會近距離睇飛機升降，原來近距離睇真係有機會被吹走！同埋去咗維修飛機嘅地方，平時睇相都唔覺得咁大，但現實睇好似放大咗2、3倍咁。」

揭演空姐最難事

此外，馬國明、蔡思貝、劉穎鏇（Tiffany）和洪永城在昨晚到香港國際機場進行直播宣傳劇集。

直播甫開始一眾網友便恭喜馬國明和Tiffany在《萬千星輝頒獎典禮2023》分別獲得馬來西亞視帝和飛躍進步女藝員。

之後4人大談拍攝時的難忘事，馬明透露拍攝期間某天被家中愛貓抓傷面部，並留有兩條血痕，馬明笑指被老婆湯洛雯笑指似Hello Kitty：「監製好好，淨係Take我另一邊面。」

（左起）洪永城、劉穎鏇、蔡思貝、馬國明在香港國際機場進行直播。

與馬明有不少對手戲的思貝則笑說：「我哋做對手就辛苦喇，望住佢就好似望住Hello Kitty做戲咁，好Cute！」劇中飾演空姐的Tiffany則指梳空姐髮髻難度高，在劇中亦有空姐造型的思貝異口同聲表示認同，思貝又謂有向劇中曾做過空姐的蘇可欣請教：「佢真實示範過5分鐘就梳到個頭，我哋望住佢好似會發光咁，覺得好勁！」

港姐出身的兩人又指保持空姐笑容亦不簡單，感覺像回到當年參選港姐時一樣。之後旅遊達人Tony還向網友推介機場隱藏美食，又自揭拍攝時寓工作於購物在機場瘋狂血拼：「我唔使拍嘢時就會四圍去買嘢，買咗好多嘢畀自己同埋老婆！」

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