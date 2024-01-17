哈爾濱等內地城市紛出招搶客  「港式」招牌可突圍？

▲ 港府正爭取恢復「一簽多行」。（資料圖片）

要激活本港旅業和消費市場，不少人寄望港府正爭取的「一簽多行」、擴大自由行城市等。港人紛北上，足見深圳等地競爭力，而最近內地各地文旅局相繼出手，與香港搶客的絕不止深圳。香港如何突出重圍？

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哈爾濱化危為機成大贏家

繼去年山東淄博爆紅，位於東北的哈爾濱在這個冬天成為大贏家，單計3天元旦假期，累計接待遊客逾304萬人次，旅遊總收入近60億元人民幣。但其實在去年12月18日，哈爾濱「冰雪大世界」正面臨退票危機，正所謂「危中有機」，哈爾濱便是在這場危機中絕地反彈。

▲ 當地人通過東北放眼問答送禮方式，歡迎遊客。（新華社圖片）

退票事件發生後，當地文旅部門及時積極應對，再持續升級產品和服務，加上貼地且多元化的營銷，極速轉危為機，更為關鍵是當地市民參與度極高，全民「寵客」，社交平台不停有遊客分享在哈爾濱如何得到當地人善待，成為最有力宣傳。

哈爾濱跑出後，內地多地文旅部門爭相仿效，各出奇招搶客，除了發動當紅明星、網紅為家鄉宣傳，洛陽則在高鐵站大玩答遊戲贏人造鑽石；山西、河南合作，推出六城114家A級景區門票互免。

尋求差異化發展 推「香港限定」

內地各省市攻勢猛烈，立法會議員對香港的發展各有建議。常往返深港兩地的選委界議員譚岳衡認為，深港兩地消費要尋求差異化發展，香港滙聚中外文化優勢，不乏異域風情，「港式」更是招牌，強調要從深圳沒有的方向做文章。

新民黨議員何敬康則指可從「香港限定」入手，建議官方和各大品牌合作，透過提供稅務優惠，吸引各大名牌推出「香港限定」產品吸客，因若從貨量和更新速度，現時內地和澳門更具優勢。例如，球王美斯來港，港府便可和運動品牌合作，推出期間限定波鞋。

中東客消費力強 加強宣傳吸納

曾從事酒店業的民建聯議員梁熙，則放眼尚待發掘的中東市場。他說不少中東人誤以為香港沒有清真食物而不來港，但其實香港有不少清真餐廳，建議相關部門整合好有關資訊，在中東大力宣傳，包括要確保本地五星級酒店可提供清真食物。他強調，中東人消費超強，不少人為避高溫天氣，動輒外遊一個月，若能吸納部分，定有助本港旅遊業。

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