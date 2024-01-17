【新聞工作】李家超冀新聞界朝三個目標　與政府並肩同行

▲ 特首李家超。（資料圖片）

特首李家超表示，在香港踏上新征程的關鍵時刻，期望新聞界朝著三個目標，與政府並肩同行，為建設美好香港貢獻力量。

李家超今晚出席香港新聞工作者聯會晚會致辭時提及三個目標，包括：弘揚愛國心、團結說好香港故事、成為政府與市民的溝通橋樑。他提到，政府今年會完成《基本法》23條立法，「要在社會廣泛傳揚維護國家主權、安全、發展利益的精神，要把愛國情懷厚植民心，媒體必然擔當重要角色。」期望通過傳媒專業報道，加深香港市民認識國家歷史文化和現實國情。

至於團結說好香港故事，李家超批評有西方政客不斷抹黑香港，「故意把香港說成好像是沒有自由的地方，完全違背事實。」希望香港的新聞工作者向世界說好香港真實的好故事，反制針對香港的抹黑。

李家超續指，新聞工作者的使命，是為民發聲，每一篇專業、持平的報道，每項具建設性的意見，都有助政府更好掌握民意，洞察民心。他認為，專業的新聞報道，能充分表達不同持份者的意見，善用客觀數據和事實作詳細分析，有助政府推行政策更到位。

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責任編輯：林曉君