【基本法23條】為立法預熱？　下周四特首答問會商23條如何與國安法兼容互補

▲ 下周四特首答問會將討論基本法23條立法。（資料圖片）

港府建議下周四（25日）上午舉行新會期首次立法會特首互動交流會，主題是推動盛事經濟和《基本法》23條立法。議員可就兩個主題發表意見和提出問題，行政長官回應之餘，亦會諮詢議員意見。

行政署今日去信立法會講述答問會安排，港府指出，未來國安風險千變萬化 ，關注如何確保 《基本法》第二十三條立法具前瞻性，能有效應對突如其來並難以預測的新風險 、新手法 ，以維護國家安全 、香港安全和保障香港長期繁榮穩定的利益？又關注特區政府在履行憲制和法律責任時 ，應如何處理《基本法》23條立法 、全國人大《528決定 》和港區國安法之間的關係 、銜接和兼容互補？

另商推動盛事經濟 如何將人氣變財氣

至於推動盛事經濟，港府希望探討政府和社會各界可如何携手推動及吸引更多盛事在香港舉行？政府加強和擴建推廣平台的同時，業界可怎樣做將盛事加以增值；如何提升訪客的良好體驗和印象，創造磁力效應，吸引更多訪客來港；行業經營者如何可把人氣變成財氣?

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記者：林曉君