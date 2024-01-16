【打擊罪案】海關搗破冒牌小販檔及倉庫　檢總值48萬元偽冒衣物

▲ 海關於天水圍和葵涌搗破冒牌小販檔及倉庫，檢總值48萬元偽冒衣物。(海關圖片)

香港海關昨日（15日）在天水圍和葵涌採取特別行動，成功搗破一個流動小販攤檔及一個貯存倉庫，共檢獲約1,900件懷疑冒牌衣物，估計市值約48萬元。

最新影片推介

海關指，早前接獲舉報，稱天水圍有流動小販檔售賣懷疑冒牌物品。經深入調查後，海關人員昨日採取執法行動，於天水圍掃蕩一個流動小販攤檔及其設於葵涌的貯存倉庫，檢獲該批懷疑冒牌衣物。

行動中，海關人員拘捕兩名分別48歲及49歲的懷疑涉案男子。他們現正保釋候查，案件仍在調查中。

農曆新年將至，海關會繼續加強巡查及積極採取執法行動，嚴厲打擊售賣各類冒牌物品的活動。

海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜