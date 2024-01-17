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飲食攻略｜保護私處健康+養顏美容　營養師盤點4款提子營養+好處

食用安全 08:05 2024/01/17

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不少人愛吃提子，味道香甜又清爽。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁中指出，提子擁有豐富營養素，對身體有益，例如能保護私處健康、抗發炎、養顏美容等，而不同顏色的提子有各自出眾的營養素；為此，她為大家拆解提子營養及好處。

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拆解提子營養及好處

高敏敏為大家拆解不同顏色的提子之營養及其各自好處：

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營養師補充，提子亦有以下6大好處：

  • 保護私密處健康：提子含有白藜蘆醇、鞣花酸及前花青素，有助維護私處健康。
  • 抗發炎：酚酸類及類黃酮有助清除自由基，具有良好抗發炎、抗癌效果。
  • 營養豐富：其實提子的皮和籽都富含營養素，建議連皮帶籽一起吃，有助攝取更多營養。
  • 養顏美容：維他命C含量高，有助肌膚美白保濕、促進膠原蛋白合成。
  • 降血壓：提子屬於高鉀水果，有助穩定血壓，但腎臟病患者要注意攝取量。
  • 恢復體力：提子屬於中高升糖水果，含有大量葡萄糖有助快速恢復能量，推薦運動後想加速補充體力的人選擇食提子，但控糖者及糖尿病友則不適合多吃。

每天可吃45粒提子

高敏敏表示，所謂「一份水果」等於15粒提子，而一般人每天可吃2至3份水果，換言之一般人可以每天吃30至45粒提子，然而由於提子屬於中升糖指數水果，故糖尿病患者必須控制攝取量。

針對坊間有指「食提子補血」，她表示，每100克提子只有0.8毫克的鐵質，而呈現的紅紫色主要來自於「植物色素花青素」；她續指，大家如果想補充鐵質，建議進食鴨血、豬肝、紅莧菜等含鐵量高的食物，再搭配提子的維他命C以助鐵質吸收。

她又提醒，要進食前才清洗提子，因為提子經過沖洗後就容易腐壞、營養流失，建議可以先用清水沖洗果實，再連梗剪下，再浸泡流動水約10分鐘就可以食用，同時強調不要吐掉提子皮，因為抗氧化營養主要集中在提子皮和籽。

內容獲「高敏敏 營養師」授權刊登。

 

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