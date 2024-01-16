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校園直擊丨天主教總堂區學校全港少有英文津小　打造「以人為本」的Happy School

升學教育 15:40 2024/01/16

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天主教總堂區學校既是全港少有英文津小，同時打造「人本教育」Happy School。(有關學校提供)

香港人的快樂指數低迷，但對於追求快樂，卻又舉棋不定，教育界的Happy School即是一例。愉快學習好不好？「學習時愉快，將來升中派位就不愉快！」、「細個只識開心，長大就不懂得面對人生的痛苦！」這些質疑有時不止來自家長，也來自校長和老師。最近收到一間Happy School報喜，說今年全港系統性評估成績下滑之際，他們表現不跌反升，請我幫Happy School平反一下。

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這間學校本身的定位已經很特別，雖然是津貼小學，但以英文為主要教學語言，入讀的學生來自多個國家和民族。這是中西區的天主教總堂區學校，校長宗譪雯對Happy School的定義是「人本教育」：即是重視建立關係、尊重小朋友本性 ---- 「我們不會講『照顧學習差異』，因為有差異，即有高低；我們講『照顧學生獨特性』，然後加以支持。」

天主教總堂區學校雖然是津貼小學，但以英文為主要教學語言，入讀的學生來自多個國家和民族。(有關學校提供)


 
香港學校照顧學習差異的方法，有時的確相當公式化，例如一級四班，成績較好一半被編入兩班；另外一半就編入其餘兩班，有些學生的小學生涯，就是在「天才」和「庸才」世界之間徘徊……如何打破這種公式？宗校長十多年前試行按學生的學習特質分組。在中、英、數主要科目，會主動發問、喜歡自我挑戰的學生，會被編入一組；需要較長時間適應和老師額外照顧，才能夠投入學習的學生，會被編入另一組。加上考慮學生的學習能力，有時一級三班學生，會被分為四組。
 
十年多前的試驗，成效不是一朝一夕見到。但經過三年疫情，宗校長發現學生復課後較容易適應校園生活：「疫情期間，我們注重和學生建立關係，照顧他們的社交和情緒需要，開心和不開心的事情，也鼓勵他們分享。」學校今年全港系統性評估成績逆市上升、尤其是中文口語表現，突破了英文小學的中文口語難點，近年亦越來越多直資和國際學校，邀請宗校長推薦學生報讀，證明建立了良好關係和信心，學生就會反過來向你「交功課」。
 
Happy School的另一大迷思，是小朋友開心得太久，面對逆境會否應付不來？宗校長分享另一個小故事：學校足球隊最近與中西區一間直資名校對壘，上半場落後於人，同學仔的心怯了下來，後來經教練鼓勵，拿出勇氣打一場逆境波，竟然反敗為勝：「快樂的人生不是沒有挫折，而是讓小朋友知道，經歷挫折後，還有人願意支持你。」學校今年將與中西區另一間天主教小學----聖嘉祿學校，共同推行天主教價值的人本教育，這種教學模式要輸出容不容易？這就是宗校長的下一場實驗。

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撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸

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