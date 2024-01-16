緋聞男女丨郭柏妍近期刻意與丁子朗保持距離　A0女神「移情別戀」上位靚仔歌手

▲ 郭柏妍近期有意與緋聞男友丁子朗保持距離。

郭柏妍（Rosita）與丁子朗同為TVB力捧的新一代花旦小生，二人因為齊拍劇集《下流上車族》而傳出緋聞，之後齊出席前港姐鄺美璇婚禮，以「情侶檔」孖住做司儀搵真銀。

雖然，二人一直否認戲假情真，可是不時有蛛絲馬跡反映二人關係密切，比如郭柏妍與丁子朗去年在《東張西望》宣傳《下流上車族》時，二人被安排同做運動時人攬到實甜到爆，令不少網民覺得他們拍拖。

此外，他們去年又齊去中環海濱睇Clockenflap，Rosita還在場內造小手工整了一條羽毛頸飾，而之後有眼利網民發現丁子朗曾戴住一條與Rosita所整一模一樣的羽毛頸飾。

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「A0女神」迷洪嘉豪

但在早前播完的《妳不是她》內，雖然二人有份演出，可是丁子朗與郭柏妍沒有對手戲，而且Rosita之前出席該劇的宣傳活動時，與丁子朗合照也甚避忌，並指二人只是同事及朋友，而且身為「A0女神」的她強調仍單身，甚至稱近日較忙沒捧場睇丁子朗有份參賽的《亞洲超星團》。

不過，原來她有「心儀對象」就是歌手洪嘉豪。她在去年9月到台灣工作也抽時間往唱片店買洪嘉豪的EP《Cleanse》，而洪嘉豪亦有在郭柏妍IG留言：「thank you!!」她回覆對方：「gayauuu（加油）」。

▲ 郭柏妍去年在Clockenflap整羽毛頸飾，之後丁子朗被發現有戴同款頸飾。

郭柏妍為偶像打氣

此外，郭柏妍在社交網分享相片，曾引用洪嘉豪歌曲《黑玻璃》的歌詞「落日飛馳聽歌看海」，而且她也常在IG Story選這首歌作背景音樂，可見她是「院友」（洪嘉豪粉絲暱稱），十分欣賞對方。

現年32歲洪嘉豪畢業於香港演藝學院，主修聲音設計，在2017年成為華納旗下歌手，代表作有《我說不可以》、《曲線型戀情》等，更準備在今年4月於紅館舉行演唱會。

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