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【高官外訪】陳茂波瑞士晤沙特財長　商深化金融領域合作

政治 16:31 2024/01/16

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陳茂波（左二）與沙特阿拉伯財政部長Mohammed Al-Jadaan（右一）會面。

財政司司長陳茂波當地時間1月15日，抵達瑞士達沃斯，展開他在世界經濟論壇年會的行程。他與出席年會的政商界領袖，進行雙邊會議，包括沙特阿拉伯財政部長Mohammed Al-Jadaan和尼日利亞副總統謝蒂馬，向他們介紹香港的最新情況和前景，推廣香港的新優勢和發展機遇。
　　     
陳茂波與Mohammed Al-Jadaan討論了如何進一步推動，香港與中東地區深化金融領域的合作。歡迎沙特資金和企業，利用香港拓展內地以至整個亞洲市場，期待與沙特有更多雙向的金融和商務合作。

陳茂波與謝蒂馬會面期間，就環球經濟發展等雙方共同關心的議題交換意見。

陳茂波（左）與尼日利亞副總統謝蒂馬（左）會面。（政府新聞處圖片）


　　           
另外，陳茂波亦先後與兩間分別從事金融科技，及人工智能的企業代表會面。其中一間是全球第二大穩定幣的發行商。他歡迎以法定貨幣為基礎的穩定幣公司來港開展業務，為社會提供更多創新和便捷的金融服務選項。

陳茂波與穩定幣發行商Circle Internet Financial的聯合創辦人、主席兼行政總裁Jeremy Allaire（左二）會面。（政府新聞處圖片）

陳茂波又與以色列一家人工智能獨角獸企業的創辦人會面，歡迎該企業以香港為平台，開拓亞洲市場。

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記者：趙居逸

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