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直資中學︱拔尖補底雙軌4成學生入「三大」　高才通效應福建中學半年收800份插班申請

升學教育 17:53 2024/01/18

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福中校長吳宏基表示，過去半年接到800多份高才通子女申請本學年插班生。旁為助理校長許東協（左）及英文科總組長（初中）王崢（右）。（林綺紅攝）

【直資中學/中一入學/福建中學/觀塘直資】創立於1951年的福建中學（下稱福中），2000年從北角遷到觀塘校舍，2009年更開辦福建中學附屬學校並「結龍」，成為觀塘區Band1直資中學。走過73年的辦學之路，福建中學從早年主要服務新來港閩籍弟子，發展至今學生來自不同背景，其中在政府輸入各類優秀人才的政策下，過去半年插班申請已高達800份，福中強調擇優取錄，希望每個學生在福中的培養下「求真知，擇善行」。福中的文憑試成績屢創新高，2023年所有科目的優良率（4級或以上）更高達59.9%，4成學生入「三大」。

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半年接800多份人才計劃子女插班申請

自2022年底開始，本港政府推出及放寬7項吸引人才入境計劃，包括優秀人才入境計劃、「高才通計劃」等。而各項計劃申請人的子女，入讀香港官津及直資學校，學費可獲政府津貼，待遇與本地學生無異。福建中學校長吳宏基表示，各項人才計劃推出後，福中收到大量「人才計劃」子女插班及中一入學申請，

過去半年，我們接到800多份本學年插班生申請，而來年的中一入學，學校都收到300多份來自各類人才計劃的子女申請。

吳校長指，福中與福附是龍校，每年會預留中一學額給福附學生，對外名額大約只有80人，福中收生相當穩定，在教育局的指引下，「每級最多可以收4至5個插班生，學位相當緊張！」而負責收生的助理校長許東協補充，雖然插班生申請者眾，他會親自面見每名申請者了解學術程度及特長，向家長建議改善之處，倘決定錄取插班會開展配對，包括與雙班主任溝通等，協助插班後儘快投入學習。

值得一提的是，福中會招收中一至中五的插班生，而坊間願意招收中五插班生的學校不多。許助校坦言，部分插班生學術水平相當高，但在招收中四及中五插班生時會考慮文憑試，擇優取錄數理科成績優異的插班生。

有些插班生原本在内地一綫城市，例如北京、上海、深圳等外語學校或實驗中學讀書，英文水平不錯，不少更已考獲IELTS成績，而考慮到兩地教學不同會擇優取錄數理人，我們還特別注重家庭的教育，因為内地家長普遍過於緊張，我們更着重學生心理及個人輔導的發展！

吳校長則進一步分析，以中文作文為例，内地重視文采及記典故，香港則著重内容，要求學生有批判性思維；數學、物理科的教學兩地最接近，惟兩地考試做題技巧不同，「生物、科學的差異都比較大，中四以上插班，我們極少取錄文科生。」

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文憑試成績屢創新高

福中的收生率和知名度，近年無論在本地家長或高才通家長中大大提升。吳校長指，學校的發展全賴師生的努力，以及濃厚的校園學習氣氛。每年文憑試放榜後，福中在學校網站上透明公開學生的文憑試成績，學校整體科目的優良率及摘星率多年來均高於全港水平。

福中2023年的DSE成績更創新高，所有科目的優良率（4級或以上）更高達59.9%，約4成學生考入香港大學、香港中文大學及香港科技大學，成績相當亮麗，吳校長期望考入「三大」人數每年遞增。

我們希望每年有多3至5名的畢業生入到「三大」，其實福中絕大部分畢業生都是入讀本地大專院校或到海外升學，選擇到内地升學的人數好少。

福中現時只是在初中階段全英授課，吳校長坦言，福中作為Band1組別的直資中學，的確有師資、有能力開設中一至中六全英授課，致力推行「以人為本」教育是福中的宗旨，中四起開設兩班以中文或中英語混合上課的班別，目的是增加課程彈性，讓高中生選擇適合自己的學習模式，增加入讀大學的機率。

學生是否能夠入讀大學取決於文憑試成績，而不是用中文或英文應考。舉個例子，若學生認為用中文讀歷史可能更容易理解，DSE成績可能更高grade，她可以選擇用中文應考，但不代表這個學生的英文成績差。

許助校則補充，福中歷年DSE成績最好的畢業生，當年是自己選擇入讀中文班，最後有5科都取得5星，包括英文科。

拔尖+補底雙軌並行學好英文

英文科總組長（初中）王崢表示，學校注重學生英文的聽講讀寫發展，多年前已推出「伴我啓航」計劃，拔尖及補底兩個層面並行，包括開設課後英文補底班進行個人化輔導，中二及中三分別有一個班，每周的英文課時較其他班多出兩節及四節，務求在初中階段全面提升學生的英文水平，以適應高中以學科學習為主的教學模式。

從事英文教學多年，王崢在教學過程中發現，部分學生未必是能力弱，只是英文詞彙量較少、答題速度未如理想；至於各項人才計劃下的插班生，她也發現這批學生由於成長背景不同，他們不認識香港的文化也欠缺經歷，對香港時事更欠缺了解，導致學習甚至應試時未如理想，學校要度身為他們打造特別的活動體驗。

許助校也補充，在與插班生面試的過程中，了解到學生成績基礎不俗、學習態度好，惟獨他們的粵語、答題技巧、觀點與港生略為不同，

因此會為他們度身訂造課外活動，譬如認識超市與街市，參觀香港古蹟、文化藝術中心、博物館等，再以英語分享當中的內容，協作他們融入本港生活，以及開展社區服務，鼓勵學生參與義工融入社區。

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STEM科研及中華文化並重

除了認識香港，學校也注重中華文化。吳校長表示，學校早年已率先自主開發校本中文科課程，每個課題6節課時，在中一至中三推行中國傳統文化課程，包括粵劇造型設計、花燈製作、學習茶藝等。其中在學校天台建造全港首間中學茶藝室，可容納數十人，學校會邀請茶藝師來任教，吳校長每周更會抽時間與學生在校內茶藝室相聚，聆聽學生的想法。

培育學生具備創新求真的探究精神，是時下學校的重要任務之一，福中約在6年前開設STEM科研課程，近年加入Reading及Art的元素，目前有接近廿名數理、生物、化學等老師組成教學團隊，編制機械人課程、自主學習課、數學增進班等，培養學生在電腦、數學、科學及語文表達等方面，創意思維能力及解決困難的能力。去年由20名學生組成的福中「水底機械人科研隊」，更奪得MATE ROV香港賽區亞軍，代表香港參加在美國舉行的國際賽，成績有目共睹。

學校推行「一人一專長」計劃，每位初中同學必須選一項活動，幫助同學建立自信自強、不懼挑戰、勇於創新的價值觀，培養新一代「以人為本、自強不息」的人才。在體育運動方面，福中的成績亦相當驕人，現時更有9支校隊躋身學界第一組別，更曾在香港體育界最高榮譽的「中銀香港紫荊盃」比賽中奪得「中銀香港紫荊盃」男女校冠軍。

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記者：鄺嫻、李盛芝

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