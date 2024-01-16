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筋肉女孩｜美7歲選美小皇后擁6舊腹肌　2歲起練體操每周健身4次

育兒資訊 17:18 2024/01/16

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

美國一名7歲選美小皇后因為擁有6舊腹肌，在網絡上引起關注。

有小朋友鍾意操肌多過玩手機！美國洛杉磯一名7歲女童因為擁有6塊結實腹肌成為小網紅。她兩歲起受媽媽感染愛上體操，3歲時已擁有6塊腹肌，並開始參加選美，年紀小小當上選美冠軍。為了保持最佳狀態，她更嚴控飲食，每周健身4次，操出了一身結實肌肉，6塊腹肌像「冰塊盒」般清晰可見！

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據美國《紐約郵報》報道，小小選美冠軍名叫Kynlee Heiman，因為一身結實肌肉引起熱議。她的媽媽Angel Heiman指女兒有表演慾，2歲時已奪得幼兒選美比賽冠軍。後來她愛上體操，在嚴格訓練下，讓她的身形愈來愈結實，3歲便開始有6塊腹肌。

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Angel又提到，女兒5歲接觸健身後便愛上，現在她為了保持最佳的腹肌狀態，每星期會去4次健身室，有時還會在家中練習，並嚴格控制飲食，只偶爾吃少許零食，「她喜歡這樣做，不管有沒有零食，她都很開心。」

Kynlee同時是一名小模特兒和時尚達人。（IG圖片）

媽媽：她3歲開始有腹肌

不過，Angel估計女兒有明顯的6塊腹肌，可能是家族遺傳，因為她的3子女都是小小年紀就有明顯的腹肌，「Kynlee喜歡與她哥哥比較誰的腹肌更厲害！最近我睡在她旁邊，好像睡在一塊小磚頭旁邊一樣。」

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7歲的Kynlee Heiman除了是健身小達人之外，也是一名小模特兒和時尚達人。Angel指女兒2歲時就做過美甲，從小對服裝搭配都有自己一套。她讚嘆女兒的化妝技巧已超越她及很多成年女性。而Kynlee的夢想是將來成為一位演員和奧運體操金牌選手，在國際賽場上為國家爭光。

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責任編輯：王明芳

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