【工程師】香港工程師週3.1展開　大專招聘博覽提供職位配對

▲ 香港工程師週2023。（香港工程師學會圖片）

香港工程師學會一年一度的「香港工程師週」將於3月1日起展開，舉辦多項活動，包括3月1日至3日在西九舉行的「香港工程師週嘉年華」，又會舉行「大專院校巡迴招聘博覽」等，為就讀工程的大專生，提供職業配對。

今屆「香港工程師週」以「不一樣．Be the change」為主題，冀透過一連串精彩活動，並與業界、學界及大灣區網絡聯繫，展現工程師的多元面貌以及推廣工程專業，提升香港工程師學會及工程師的形象與知名度。

其中，「香港工程師週嘉年華」將於3月1日至3日，在西九文化區海濱草坪舉行，設超過40個來自學會分部及不同公司的攤位，除了展示大型基建以至飛機工程等知識，助市民了解各類工程知識及技術，更讓市民可透過VR設備體驗最新工程技術。嘉年華亦設不同遊戲區、打卡位和各類精彩表演，又會舉辦分享會和設工程師問答區，讓學生諮詢有關職業路向或日常生活中的工程知識，揭開工程師的神秘面紗。

「大專院校巡迴招聘博覽」則會為就讀工程的大專學生，提供職業配對及建議，將有約60間工程公司參與，提供數以千計的職位。

另外，將舉辦「N展聯盟」、 「中學生工程達人-你問我答比賽 」 、「我們的夢想城市小學生設計比賽 」、「粵港澳大灣區高校創新工程邀請賽」及「香港工程師學會大奬」。

工程師學會會長李志康指，學會去年與教育局合作，在30間中學推出「一校一工程師」計劃，由學會會員為學校創科課程提供意見，計劃今年擴展至小學，以從小培養學生對STEAM興趣，長遠期望政府增加見習工程師津貼，吸引更多新人入行。

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責任編輯：梁薾心