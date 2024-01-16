亞洲超星團丨余宗遙被讚第二個謝霆鋒　港大畢業棄做建築師入行追夢

大型選秀節目《亞洲超星團》公演舞臺正式對戰，除丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、文佐匡，歌手余宗遙（DEZ）在初段以小組挑戰經典曲目《Lydia》，同樣令人留下深刻印象，而上周播出的一集，DEZ更挑謝霆鋒經典《活著VIVA》，令評判和觀眾都眼前一亮。

來自香港環球唱片的歌手余宗遙，曾參加過選秀節目《創造營2019》，以聲音實力和搞笑舞蹈風格，形成鮮明的對比，引發觀眾討論。

▲ 節目上，他作出不少新嘗試。

時隔4年，當年的樂壇新秀重新出發，再次站上唱跳舞台，不論主題曲《閃耀/Shining》和初舞臺《節奏TEMPO》直拍視頻、現場彈唱經典歌曲《讓我留在你身邊》，以及在公演舞台挑戰《Lydia》，都可以看出DEZ唱跳更加游刃有餘，進步明顯。

曾被Rain批評舞技

余宗遙舞蹈部分也沒有辜負自己日夜苦練的汗水，被指每個動作都乾淨利落，流暢自如，現場導師都讚「表現進步了很多，很驚喜」。面對導師們的認可，余宗遙謙道：「還有很多需要努力的地方，也感謝隊友對自己舞蹈的幫助。」

早前一集，余宗遙改編了《活著VIVA》，令導師大加讚賞，DEZ十分開心，因他為表演下了不少心思。「我在歌曲中加了電結他solo，配合唱跳，還有一段跪在地上彈結他導導師阿Rain評語都很好，說我們可以展現HK-Pop的特色，另一位導師蘇志威亦說看到Rock Star風範，指我有霆鋒的影子。」

▲ 在港大讀建築系，早前返校內拍畢業照。

跟參賽者友情加深

說到跳唱方面，DEZ自參加節目後，更是落足心機。「我對跳舞本來甚不協調，最初更被Rain批評甩了很多舞步，但自上過初舞台後，導師陸永建議我們即使不是跳唱出身，上到台都要做到跳唱歌手的感覺，令觀眾感受到我們的信心，之後再度表演時，陸永也說開始有這種感覺。」

DEZ回想最初在表演跳舞時，曾經都被人覺得有點喜感。「可能我好努力想跳得好，但本身不算擅長，結果大家覺得這樣有點可愛。」

參加《超級新星團》至今，也令他跟其他演出者增加了不少友誼。「我們住酒店，兩個人一間房，故有很多相處時間，最難忘是晚上一起出去食宵夜，還因為要避開正門的粉絲，偷偷由後門離開。」

▲ 前年正式加入樂壇。

家人支持入行

余宗遙在前年加盟環球正式出道，他本就讀香港大學建築系，因自小已很喜歡音樂創作，對表演充滿熱情，適逢有入行機會，便決定在樂壇追夢，幸而他亦得到家人的支持。

出道作《綠洲》由他親自作曲和編曲，DEZ更能與著名監製Adrian Chan合作，令他在音樂創作及歌曲演繹上學習不少。

他說：「很慶幸可以與Adrian合作，實在獲益良多，其中領會到一個錄音秘訣就是『放鬆』，要用比平時從容10倍的心態去錄音。不知自己是否因為接觸rock bands比較多，有時會不小心用了一種要同首歌『死過』的心態去唱，但Adrian教曉我以一種夢幻、放空心態找一個獨特的演繹方式，出來效果比我原來的唱法更有層次感。」

▲ 曾跟陳凱詠同屬一公司，師姐還給他不少建議。

他又說：「第一次在這麼大的錄音室錄音心情很興奮，心想如果我可以在那裡住一個星期就好了，有無限枝結他及鋼琴，可以說是我心目中真正的『綠洲』！」

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記者：區家歷