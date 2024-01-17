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人生抉擇｜六旬母面癱求醫　揭疑患腎癌須切兩腎臟　港男糾結難作一個決定

健康資訊 10:20 2024/01/17

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一名港男近日發現母親出現輕微面癱疑中風，經求醫竟懷疑她患上腎癌，需要切除兩腎治療，得悉情況的他因而糾結著應否捐腎予母親。網民懷疑其母病情惡化至今，有可能與她做漏一件事有關。

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單親家庭長大

該名33歲港男在「連登討論區」發文，指近日陷人生低潮，「有啲頂唔住」。男事主自小在單親家庭長大，由母親獨自撫養成人。67歲母親3年前退休，男事主很孝順母親，「每日都基本上放工都返屋企陪阿媽食飯」，更每年都會帶媽媽去1至2次旅行，以盡孝道。

身體出異狀 驚揭患腎癌

直到去年，男事主發現母親「有少少面癱，懷疑輕微中風」。他擔心遂帶母親到公立醫院檢查。經醫生檢查後，發現母親腎功能只剩下16%，且照超聲波有陰影，恐怕腎臟有癌症腫瘤。到今年初再做電腦斷層掃描檢查（CT）後，醫生建議其母需要切除兩個腎臟。

糾結捐腎陷兩難

港男得悉消息晴天霹靂，徬徨無助但不想朋友擔心而隻字不提。他表示，不想母親日後洗腎度日，正糾結應否捐腎給予母親續命；其母亦因為腎指數太低而須暫時留院觀察。

「佢係我唯一一個親人，我唔想佢辛苦……」

網民懷疑無定期做身體檢查

有不少網民在帖文下留言，對於捐腎的決定意見兩極。有網民指「唔捐下半世都有條見死不救嘅刺」，建議如果合適的話一定會捐。亦有網民有見其母病情嚴重，反問港男為何沒有及早發現。港男回應網民表示，母親發病前完全沒有病徵，「驗血先知腎指數好低」。網民懷疑其母沒有定期做身體檢查，才會導致遲發現身體有異狀。

有網民持相反意見，指其母未必想兒子受皮肉之苦，「寧願自己辛苦」，加上年事已高，不會希望兒子為自己「捱刀」，惟其言論被他人批評「冷血」。

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接受活腎移植存活率較高

據香港中文大學何善衡泌尿中心資料，腎臟移植（俗稱「換腎」），為大部份末期腎衰竭病者最理想的治療方式。病者在全身麻醉下，接受一個由健康成人（通常是近親）或剛逝世病人所捐贈的腎臟移植到體內。在腎臟移植前，病者及近親都需作血液、尿液測試及身體檢查。成功移植後的病者，不需再接受透析治療，但必須長期服用抗排斥藥物，以防止排斥現象發生。當中有臨床研究指出，接受活腎移植的病人存活率比屍腎移植的高約5%。

  • 活人供腎：1年存活率約95%；5年存活率約85%
  • 遺體供腎：1年存活率約90%；5年存活率約75-80%

捐腎者須符合5大條件

根據台灣腎臟醫學會資料，活腎移植捐腎者須符合5大條件，並會在確認捐贈資格前做詳細的身體、精神、心理及社會各方面的評估：

  • 五等血親以內，20歲以上成年人
  • 兩個腎臟功能皆正常
  • 自願捐出腎臟，且動機純正
  • 無腫瘤病史或具高度傳染性疾病
  • 無糖尿病、高血壓、肺結核等慢性疾病

手術前後6大須知

捐腎者亦需要在手術前清楚了解移植風險及後遺症，以助術後復原及維持日後健康生活。

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