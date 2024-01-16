【走私案】海關破300萬元電子產品走私案拘一男　不法分子企元朗水路運往內地

▲ 海關破300萬元電子產品走私案拘一男，不法分子企元朗水路運往內地。（黃傑偉攝）

香港海關今日（16日）凌晨，在元朗大生圍進行反走私行動，行動中截獲一部滿載電子產品客貨車，正準備將貨物裝卸上船上，撿獲走私貨品價值300萬元，行動中拘捕一名63歲男司機。

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海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任翁兆灃指，海關人員昨日於元朗大生圍，進行反走私埋伏，於凌晨時分發現一部客貨車駛近大生圍岸邊，準備將車上貨物搬上岸邊船上，關員隨即展開行動拘捕岸上一名63歲報稱無業男司機，快艇上3名搬貨男子隨即逃往內地海域，關員於貨車上檢獲57箱電子產品，包括手機、平板電腦及中央處理器，市值300萬元。被捕男子現正扣查中。

海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組處理高級督察蔡賢銘指，海關港口及海域科關員接獲消息，隨即派出快速截擊艇及橡皮艇往后海灣一代帶進行追截，行動中並未有走私客被截獲，后海灣一帶屬淺水區域，走私集團揀選該海域，為增強執法人員偵查難度，及易於逃往內地，而走私活動對一帶淺水區域，會對市民執法人員及走私集團船隻造成危險。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據進出口條例，任何人輸入及輸出未列倉單貨物即屬違法，一經定罪可被判罰款200萬元及監禁7年。市民如發現走私活動，可致電海關熱線25456 182舉報。

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記者：黃傑偉