最強父母丨杜雯惠陳錦鴻從容面對測驗14分　發掘自閉兒鋼琴天份成演奏級生

▲ 杜雯惠陳錦鴻從容面對自閉兒測驗14分，並發掘出他的音樂才華，協助他成為鋼琴演奏級生。

自閉症兒童因為學習和溝通上的障礙，令人認為成就與他們遙不可及，其實轉換一種教育方式，也可成為出眾的一群。電台節目主持杜雯惠（Ada）與演員陳錦鴻的兒子陳駕樺，自4歲被發現患有自閉症，在父母悉心教導下，駕樺不但曾考獲全班第一、全級第二的佳績，近年更愛上學習鋼琴，現已學至鋼琴演奏級程度。

最新影片推介：

杜雯惠日前參與香港仔工業學校的「親子心靈之旅」講座，分享教養孩子的經歷。她憶述當發現兒子患上自閉症後，感到驚惶失措，不但到書店購買大量書籍，又向身邊人打探，最後決定與丈夫先放下手上工作，全力照顧兒子。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

曾獲14分成績 父母坦然面對

雖然駕樺的學習較其他人遲緩，但記性好的他，曾於小一考獲全班第一、全級第二的成績，令人大感意外，不過夫婦二人從不重視成績，只望兒子可找到上學的樂趣，即使後來考獲低分也不會責備，以平常心面對。她坦言兒子數學測驗曾僅獲14分成績，當時她微笑以對，鼓勵兒子下次可以有所進步，爸爸陳錦鴻同樣笑著回應，帶兒子外出吃飯。

其實考得好，還是考得差，我們都會外出食飯。不會因為成績不好就取消所有飯局。

▲ 杜雯惠陳錦鴻不重視兒子成績，坦然面對測驗14分。（受訪者提供圖片）

轉讀國際學校 發展個人興趣

經過父母長時間的陪伴和觀察，駕樺已轉讀國際學校，現讀至Year 11，近年更專注於鋼琴發展，經常與其他同學夾Band演出。Ada表示兒子自小喜歡英文，除了閱讀英文書籍外，亦會主動與外國人溝通；而中文方面較為遜色，她直言中文一義多詞，兒子難以理解，在學習上較為吃力，因此兩夫妻決定為兒子從主流學校轉到國際學校。

Ada又認為本地學校著重成績，相反，國際學校不但提供空間予學生發展個人興趣，更會針對各人的缺點，提供機會改善。Ada直言兒子的缺點是不太懂得與人相處溝通，因此學校給予機會，讓他多與同學溝通，如合作夾Band，改善溝通技巧。

▼ 點擊圖片放大 +2

往日優等生 成鋼琴演奏級

為了小朋友可以有一技之長，家長都會讓他們參加不同的興趣班。Ada認為小朋友找到感興趣的事非常重要，明白清楚自己所需和自我定位。她表示平日會帶駕樺外出接觸不同事物，又會一同觀看電影，談論劇情內容。有次駕樺在觀看歌舞電影，被電影中的鋼琴手所吸引，從此受啟發踏上鋼琴之路。

▲ 駕樺於上海表演時彈奏自創曲。（受訪者提供圖片）

Ada表示駕樺每日會自覺花3至4小時練琴，連昔日的打機習慣亦戒掉。勤奮練習的他，不但順利通過鋼琴8級考試，現更準備考鋼琴演奏級。不過，駕樺的發展不只限於鋼琴，Ada還透露兒子懂得作曲，不時在校內表演自創歌曲。

Ada和陳錦鴻對兒子的鋼琴路亦提供極大支持。早前，陳錦鴻便帶兒子到上海一間學校表演，當中駕樺彈唱一首自創英文歌曲，獲得不少掌聲。Ada直言兒子熱愛表演，是次演出使他喜獲滿足感。除了上海演出外，陳錦鴻也經常帶兒子出席不同活動，探索更多事物。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

海外升學留待兒子決定

Ada希望兒子日後多與他人交流，不過談及海外升學，則沒有考慮過。她坦言兒子不是早熟的小朋友，擔心太早將他送往外國讀書，會較吃力，希望將選擇機會留待他之後決定。

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：任薏、林綺玲