【童樂居案】7前職員否認虐兒受審表證成立　前院長稱若有職員不當對待兒童會溫馨提示

▲ 童樂居前院長崔惠英指會溫馨提示不當對待兒童的職員。（陳曉欣攝）

童樂居虐兒事件共34名女職員被控虐兒罪，其中7人涉袖手旁觀同事施襲或共同參與施襲，否認共13項虐兒罪，今（15日）於區域法院受審。控方開案陳詞指，被告目擊兒童受襲時均沒有干預或制止，亦沒有向院方通報事件。前院長稱當有職員不當對幼童時，會溫馨提示對方。法官裁定所有控罪表證成立，3名被告擬出庭作供。

被告為黃潔瑩（23歲）、陳綺雯（49歲）、鄧月媛（50歲）、梁曉彤（27歲）、梁善儀（51歲）、關佩華（49歲）及陳信興（57歲）。事發於2021年10月至12月，涉及至少7名受襲兒童。

開案陳詞指，7名被告先後於1995年至2019年入職童樂居，除鄧月媛及梁善儀任幼兒工作助理外，其餘5人均為全職或兼職幼兒工作員。

控方指，7名被告在目睹已認罪被告趙詠茜、卓凱欣、莊嘉宜、李晓儀、郭愛萍、伍家穎及周靈芝襲擊兒童時，均沒有干預或制止，亦沒有向院方通報事件。當中3名被告在兒童遇襲時一同施襲，梁善儀用衣架觸碰男童的嘴巴3下、鄧月媛拍男童手臂、梁曉彤掌摑女童的頭。

控方傳召童樂居前院長崔惠英作供，辯方盤問時指，院方管理層從沒有訓示或指示，當有職員不當對幼童時該如何處理，崔否認。被問到曾否書面紀錄訓示內容，崔稱會以溫馨提示對方，故不肯定有否紀錄。

崔一度在盤問下同意幼兒工作助理沒有管養、看管或照顧幼兒的責任，在法官要求澄清下指助理的職責是協助幼兒工作員照顧兒童，職責包括照顧兒童。

法官王詩麗在控方舉證後裁定所有控罪表證成立，3名被告擬出庭作供。

聆訊明（17日）續。

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記者：陳曉欣