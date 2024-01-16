58歲林保怡否認與同性結婚傳聞　發聲明呼籲：停止傳播不實信息

▲ 林保怡否認結婚，並發聲明呼籲：停止傳播不實信息。

現年58歲的林保怡演過不少經典影視劇，日前更出席TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》，與羅嘉良齊任頒獎嘉賓，更透露TVB有邀他回巢拍《刑偵12》，但他表示：「要睇完劇本再做決定。」

可是一直單身的他，近日卻被網上瘋傳他與相戀15年男友在外國結婚。對此事，林保怡在今天早上（1月16日）發聲明否認此傳聞。

白日之下丨林保怡寧演「魔鬼」唔再做好人 憎恨院長角色拒照鏡

▲ 林保怡與羅嘉良日前齊任TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》頒獎嘉賓。（陳慧安 攝）

演出無數經典

其團隊在微博附上多張假新聞截圖，並發表聲明否認事，在聲明中強調：「關注到部分網絡用戶及自媒體帳號通過facebook等網絡平台，發布﹑傳播﹑炒作針對演員林保怡先生的虛假言論，其內容屬於惡意造謠。不實內容一經發出，便引發公眾對林保怡先生的誤解。」

林保怡自13歲起參與業餘樂團，約15歲為半職業鼓手，18歲成為鼓手，在1989年加入樂壇和簽約現代唱片。可是歌手發展卻一般，後來轉向影視圈發展，結果演出《妙手仁心》系列、《金枝慾孽》、《鑑證實錄》系列、《天與地》、《瑪嘉烈與大衛》等經典作品，近年參演電影《毒舌大狀》、《白日之下》亦叫好叫座。

▲ 林保怡曾在TVB主演《天與地》等經典劇集。

與同性傳緋聞

不過在感情事方面，林保怡一各十分低調，而且入行以來一直甚少與異性女傳緋聞，反曾與2005年度首屆《香港先生》彭冠期（後改名彭罡原）傳過緋聞。

在2007年，林保怡的母親喪禮上，彭冠期更為林母戴孝燒衣。另一則是，林保怡被傳「帶嫩男見家長」，事後林保怡稱對方是助理。

▲ 林保怡在《白日之下》演出獲讚賞。

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林保怡聲明全文：

近日，本團隊關注到部分網絡用戶及自媒體賬號通過Facebook等網絡平臺，發布、傳播、炒作針對演員林保怡先生的虛假言論，其內容屬於惡意造謠。不實內容一經發出，便引發公眾對林保怡先生的誤解。 為了維護林保怡先生的合法權益，團隊在此嚴正聲明： 一、請企圖惡意引導輿論、捏造、發布、傳播虛假信息者立即停止侵權行為，並刪除虚假不實言論信息。 二、呼籲公眾停止傳播、擴散虛假不實信息等行為，以避免造成更嚴重的侵權損害後果。若侵權損害後果不斷擴大，根據法律規定，相關主體及關聯賬號則承擔法律責任。 三、本團隊已對上述侵權行為進行了證據保全，必要時將通過法律途徑追究上述侵權主體的法律責任。 在此林保恰先生呼籲網絡用戶合法使用網絡平臺，共同維護健康良好的網絡環境。 特此聲明！ 林保怡先生團隊

2024年1月15日

▲ 林保怡團隊發聲明痛斥網上假新聞。

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