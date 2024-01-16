視后級女神丨李佳芯親回缺席頒獎典禮原因　透露有心與TVB傾續約：公司積極安排工作給我

▲ Ali冇出席頒獎禮有原因。

李佳芯（Ali）今日（16日）出席運動品牌活動，穿上短裙上陣大晒美腿，青春十足，現場上亦有大批粉絲到場支持，當Ali現身時，粉絲紛紛聲援，人氣爆燈！

萬千星輝頒獎典禮2023丨李佳芯殺入視后十強 兩年冇劇拍排位企最側被指投閒置散

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親回缺席頒獎禮 有留意賽果

談到有份入圍十強「最佳女主角」的她缺席前日的《萬千星輝頒獎典禮2023》，Ali接受TOPick訪問表示因當日身體抱恙，故未能出席盛典：「有少許咳嗽，最近流感也嚴重，所以就沒有去，我以為大家不覺眼我沒有出席。（網民指很可惜你沒有亮相）不會，當日有那麼多美女和美男。」

Ali指雖然沒有出席盛典，但有留意當日的賽果，替得獎的同事很高興：「我很戥陳豪開心，因為相隔多年再奪視帝，還有高海寧﹑劉穎鏇和林子善的感言很感動以及佘詩曼奪得三料視后大滿貫，非常厲害，我自己都有留意報道，真的很替他們高興。」

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否認心情不快

提到有報道指她在社交網隻字沒有提頒獎禮，只轉發了粉絲為其製作的打氣短片，被指心情不快，對此Ali澄清說：「其實我們每年聚會在年尾舉行，但今年就拖到現在1月，我見他們轉發Story，所以我就順手轉發，是一件很自然的事，並不是甚麼打氣片。」

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有心與TVB傾續約

早前她提到與TVB的合約快將完結，問到現時進度，Ali說：「完約是今年的事，我覺得大家都有心傾談，自己也不想說太多。（條件還未傾到合適？）還未，因為我之前有段時間不在香港，年頭又忙，過多陣子大家再傾。（樂小姐有找你傾？）有，她上年已經有找我傾，但當時大家還未有共識條件，看看之後再傾會怎樣。」

問到她覺得差甚麼條件未適合，她說：「未正式傾到這步，但我覺得演員當然想要機會，但我又覺得就如談戀愛一樣，要雙方合適，我覺得大家都有心想合作，希望可以傾到一個好的結局。（會否覺得少機會拍劇是一個因素？）我認為碰巧時勢，上年也有傾到劇集方面，只不過碰巧要開另一套劇，所以就延期了，看看今年能否成事，公司一直也很積極安排不同的工作給我，自己都希望能從不同途徑見到大家。」

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記者:陳曉柔