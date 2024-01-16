國際邁阿密︱富麗敦海洋公園酒店推酒店套票　直擊美斯訪港風采

國際邁阿密 CF ( Inter Miami CF ) 將於2月4日來港舉辦首場亞洲賽事，參賽球員均為全明星陣容，包括八次金球獎得主、阿根廷世界盃冠軍隊長美斯 (Lionel Messi) 、隊友阿爾巴 (Jordi Alba) 以及布斯基斯 (Sergio Busquets) ，更是球隊首次參與的國際巡迴賽。

香港富麗敦海洋公園酒店宣布成為Tatler Xfest頂尖體育盛事的獨家官方酒店夥伴，參與亞洲國際活動，迎接國際邁阿密CF的首次國際巡迴。

為隆重其事，酒店推出一系列限時獨家住宿體驗及餐飲優惠，讓來自世界各地的球迷一同參與全球熱盼的球壇盛事。預訂四款住宿優惠或於網上選購餐飲體驗，更可憑門票欣賞賽事，一睹國際球星風采。

現連續兩晚入住豪華陽臺海景套房，可以每晚港幣22,880 元起，以 Xfest「密會套房住宿體驗為精彩賽事熱烈慶賀。由2月4日至5日，四位客人享受兩晚住宿與海畔早餐，同時尊享四張香港隊對戰國際邁阿密賽事門票（2月4日，每張價值港幣4,880元）。

入住期間，賓客還可每日尊享港幣1,800元的餐飲消費額，以自助盛宴丶星洲美饌或是奢華粵菜讓住宿品味昇華。

另可以每晚港幣9,280元起預訂海畔假期，憑升級門票，近距離感受球賽！由2 月4日至5日，入住奢華海景客房，享受兩晚住宿之旅，並於翌日早上享用精緻二人早餐，同時尊享兩張香港隊對戰國際邁阿密賽事最高級別門票（2月4日，每張價值港幣4,880元）與每日港幣900元餐飲消費額。

而奢華住宿，由每晚港幣6,880元起，展開兩晚二人海畔假期，每位賓客均可享用海畔豐盛早餐，同時尊享兩張香港隊對國際邁阿密比賽門票（2月4日，每張價值港幣2,980元）。客人更可於入住期間獲贈每日港幣900元餐飲消費額，細味自助盛宴丶星洲滋味或是奢華粵菜，讓住宿滿載難忘滋味。

另外，現凡購買價值港幣5,000元的餐飲消費券（包括價值港幣 1,000 元的餐飲消費券5張），除可盡享一系列南區精緻餐飲美食，亦可尊享價值港幣780元的公開訓練場次（2月3日）門票一張。餐飲禮券可在2024年3月31日前兌換及使用。

購買價值港幣20,000元的餐飲消費券（包括價值港幣1,000元的餐飲消費券 20 張），餐飲禮券可在2024年3月31日前兌換及使用。客人亦可尊享價值港幣 2,980 元的香港隊對邁阿密國際 CF 比賽（2月4日）門票一張。