汗臭困擾︱遭侍應嫌汗臭驅趕　搬運工大嘆迫不得已　「別嫌棄工作要出汗的人！」

▲ 遭侍應嫌汗臭驅趕，搬運工大嘆迫不得已：「別嫌棄工作要出汗的人！」

體臭問題令人困擾，但一些迫不得已的情況還需社會多多包容。一名港男日前發文稱自己在結束搬運工作後在一間冰室用餐，卻遭侍應嫌他有體臭作出驅趕，令他不由感慨指：「請不要嫌棄一些工作要出汗的人」！

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事主在Facebook群組「飲食黑店大全」發文，表示自己的工作需要搬搬抬抬，日前在結束夜班後，前往旺角一間冰室吃早餐，卻遭到侍應「特殊對待」：

「女侍應唔過來落單，經過我張枱時大叫好臭呀；當個早餐到咗時，有個男人從廚房出來同我講『先生你身上有陣味』，要我快啲食完離開。」

事主最後選擇將食物外帶，回到住處心有不甘，遂詢問大廈看更自己是否「很臭」：

「我問咗3次，看更都回答唔係。」

籲社會勿歧視體力勞動者

事主續舉例，表示自己月前某日下班後，看見一位婆婆正吃力推車往垃圾房，就上前幫她推車並丟垃圾到垃圾車；重點不是自誇好心，而是想表達一些人在處理垃圾或清潔過後，身上難免會沾染異味。另外，他又指一些在地盤工作的朋友，午膳時亦遇過有食店嫌棄他們身上有汗味。對此，他呼籲民衆不要有職業歧視，因工作性質使然，迫不得已：

「有些人就像呢個女侍應和餐廳，嫌棄別人開完工身上有陣味和汗味…… 請不要嫌棄一些工作要出汗，或做倒垃圾，或清潔的人。」

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網民意見兩極

對於事主的遭遇，網民議論紛紛。有一派人認同餐廳嫌客趕客是不應該，需要多些尊重；但另一派網民則反斥事主自私、不自重，反問他「換件衫先食飯唔係好過份姐？」還有人好心建議事主，下班後若無時間更衣，可以購買抹汗濕紙巾擦身，避免異味尷尬情況。

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消委會︰止汗劑可抑制汗水排出

本港消委會早前指出，人體出汗是維持和控制體溫的生理功能，在高溫環境或運動後，身體會排出較多汗液，加速散發體內熱能，保持正常體溫。新鮮的汗液一般無氣味或只有輕微氣味，但汗水排出後會被皮膚表面的細菌分解，特別是含有機成分的蛋白質和脂肪，變成有味的脂肪酸或阿摩尼亞，可能因此產生特別的氣味，形成難聞體味。

至於汗液和體臭，其實是屬於兩個不同的問題；前者主要由小汗腺（遍佈全身，但分佈不平均，手掌和腳掌較多，面部次之）分泌形成；後者則由大汗腺（主要分布於腋下、胸部及生殖器等部位）和皮膚表面的細菌形成。

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4個貼士預防臭狐

皮膚科專科醫生胡惠福曾接受訪問，表示臭狐一般出現在青春期。當大汗腺分泌的特殊汗液經細菌分解後，或會產生帶臭味的脂肪酸類物質，形成臭狐。如家族有臭狐案例，出現臭狐有機會增加。

胡醫生建議臭狐人士可用止汗劑抑制臭味，而止汗劑的成分可以阻塞汗腺出口，抑制汗水排出，減少臭狐出現的機率。另外，以下4個貼士亦可幫助預防臭狐：

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